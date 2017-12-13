Бывший нападающий «Фиорентины», «Ромы» и сборной Аргентины — о том, как не любил футбол, просил врача ампутировать ему ноги и мочился в постель
«Бавария» продлила серию «Кельна» без побед в бундеслиге до 16 матчей
МОСКВА, 14 дек —
МОСКВА, 14 дек —
Встреча, состоявшаяся в Мюнхене, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых на 60-й минуте отличился Роберт Левандовский. Защитник сборной России Константин Рауш, выступающий за «Кельн», на поле не появился.
«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 38 очками, «Кельн» (3), не одержавший ни одной победы в текущем сезоне, занимает последнее место.
Результаты других матчей дня:
«Байер» — «Вердер» — 1:0,
«Герта» — «Ганновер» — 3:1,
«Шальке» — «Аугсбург» — 3:2.
|Юпп Хайнкес
|Штефан Рутенбек
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Даниэль Зиберт (Германия)