«Бавария» продлила серию «Кельна» без побед в бундеслиге до 16 матчей

Встреча, состоявшаяся в Мюнхене, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых на 60-й минуте отличился Роберт Левандовский. Защитник сборной России Константин Рауш, выступающий за «Кельн», на поле не появился.