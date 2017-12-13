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01:01 (мск), источник: Р-Спорт

«Бавария» продлила серию «Кельна» без побед в бундеслиге до 16 матчей

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Кельном» в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.

Источник: AFP 2017

Встреча, состоявшаяся в Мюнхене, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых на 60-й минуте отличился Роберт Левандовский. Защитник сборной России Константин Рауш, выступающий за «Кельн», на поле не появился.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 38 очками, «Кельн» (3), не одержавший ни одной победы в текущем сезоне, занимает последнее место.

Результаты других матчей дня:

«Байер» — «Вердер» — 1:0,

«Герта» — «Ганновер» — 3:1,

«Шальке» — «Аугсбург» — 3:2.

Бавария 1:0
Первый тайм: 0:0
Кельн
13.12.2017, 22:30 основной раунд: 16-й тур Allianz-Arena
Главные тренеры
Юпп Хайнкес Штефан Рутенбек
Голы
60′ Роберт Левандовски 9
Составы
Том Штарке 22
Никлас Зюле 4
Рафинья 13
Джером Боатенг 17
Давид Алаба 27
Себастьян Руди 19
Томас Мюллер 25
Роберт Левандовски 9
76′ Франк Рибери 7
Джошуа Киммих 32
46′ Артуро Видаль 23
Хамес Родригес 11
46′ Корантен Толиссо 24
Кингсли Коман 29
1 Тимо Хорн
3 Доминик Хайнц
4 Фредерик Серенсен
16 Павел Ольковски
22 Хорхе Мере
24 Лукас Клюнтер
8 Милош Йоич
20 Салих Озджан
23 Яннес Хорн 77′
27 Филип Кусич
29 Тим Хандверкер 66′
26 Крис Фюрих
33 Маттиас Леманн 85′
17 Кристиан Клеменс
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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