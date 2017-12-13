«Реал» и «ПСЖ» зимой поборются за Доннарумму

Ранее появилась информация о том, что агент 18-летнего игрока Мино Райола подготовил документы для расторжения соглашения с «россонери». Поводом для такого шага послужило психологическое давление, которое оказывалось на вратаря летом при продлении контракта с клубом (действующее соглашение Доннаруммы с «Миланом» рассчитано до конца сезона-2020/21).

Главный тренер команды Дженнаро Гаттузо, комментируя эти сообщения, заявил, что у него нет проблем с голкипером. Несмотря на это, в СМИ появились сообщения о том, что клуб готов расстаться с Доннаруммой за 70 миллионов евро.