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23:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» и «ПСЖ» зимой поборются за Доннарумму

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, утверждает Gazzetta dello Sport. По информации источника, голкипер может подписать контракт либо с «Реалом», либо с «ПСЖ».

Источник: Reuters

Ранее появилась информация о том, что агент 18-летнего игрока Мино Райола подготовил документы для расторжения соглашения с «россонери». Поводом для такого шага послужило психологическое давление, которое оказывалось на вратаря летом при продлении контракта с клубом (действующее соглашение Доннаруммы с «Миланом» рассчитано до конца сезона-2020/21).

Главный тренер команды Дженнаро Гаттузо, комментируя эти сообщения, заявил, что у него нет проблем с голкипером. Несмотря на это, в СМИ появились сообщения о том, что клуб готов расстаться с Доннаруммой за 70 миллионов евро.

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