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22:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Какая боль: трагедия Габриэля Батистуты

Бывший нападающий «Фиорентины», «Ромы» и сборной Аргентины — о том, как не любил футбол, просил врача ампутировать ему ноги и мочился в постель.

Габриэль Батистута завершил карьеру более 10 лет назад — в 2005 году. Кумир аргентинских и итальянских болельщиков 90-х и лучший бомбардир сборной Аргентины в «домессиевую» эпоху (56 голов), без которого не была бы написана культовая композиция группы «Чайф» «Аргентина — Ямайка 5:0» (Батистута сделал хет-трик в той игре на ЧМ-98, потратив на это 11 минут), в последние годы часто коротает время, поигрывая в поло и гольф — редкие виды спорта, где не так болят его настрадавшиеся ноги. О проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться после завершения футбольной карьеры, и многом другом Батистута рассказал в большом интервью испанскому изданию Marca. «СЭ» приводит самое интересное.

21 июня 1998 года. Париж. Аргентина — Ямайка — 5:0. Габриэль БАТИСТУТА забивает один из своих трех голов в ворота сборной Ямайки | Источник: Reuters

«МНЕ НЕ НРАВИЛОСЬ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ»

— Я всегда относился к футболу как к профессии, в которой мне хотелось подняться на самый высокий уровень, прикоснуться к совершенству. Но я не получал никакого удовольствия от игры — в школе, скажем, предпочитал волейбол или баскетбол. Я делал свою работу, выходил из раздевалки — и старался не пускать футбол в мою личную жизнь. В жизни профессионального футболиста, вообще-то, мало веселого. Поверьте, быть Роналду или Месси довольно сложно. Почему в таком случае я играл на профессиональном уровне 17 лет — с 1988 по 2005 годы? Амбиции. К тому же, мне нравилась атмосфера: адреналин, общение с партнерами по команде, постоянное ребячество. Мне этого сейчас очень не хватает. Зато, закончив играть, я начал лучше понимать футбол, слежу за ним сейчас с куда большим интересом, чем раньше.

Габриэль БАТИСТУТА | Источник: Reuters

«Я МОЧИЛСЯ В ПОСТЕЛЬ, ХОТЯ ТУАЛЕТ БЫЛ В ТРЕХ МЕТРАХ»

— Не могу сказать, что разочаровался в футболе, но в один прекрасный момент понял: хватит, с меня довольно, я отдал ему все, и у меня больше нет сил. Здоровье было ни к черту. Всего через два дня после моего последнего матча я слег — и несколько дней практически не мог ходить. У меня были большие проблемы с лодыжками, особенно, с правой — из-за разных запущенных болячек там почти не осталось хрящей и сухожилий, и все мои 86 килограмм держались на костях. Вы не представляете, что я чувствовал, когда одна кость под нагрузкой терлась о другую. Бывали ночи, когда я не спал до утра, даже закинувшись пригоршней обезболивающих, мне хотелось в туалет, он был в трех метрах, но я мочился в кровать, потому что не мог подняться и дойти до уборной.

Габриэль БАТИСТУТА | Источник: Reuters

«СКАЗАЛ ВРАЧУ — ОТРЕЖЬ МНЕ НОГИ, Я БУДУ КАК ОСКАР ПИСТОРИУС»

— Однажды, после особенно острого кризиса, меня привезли в больницу, и я сказал доктору, что больше не могу терпеть эту боль, пусть он отрежет мне ноги, если только это способно мне помочь. Сказал, что я знаю историю Оскара Писториуса, и, в принципе, не вижу ничего плохого в том, чтобы быть, как он — с протезами. Врач только покрутил пальцем у виска. В итоге мне сделали артродез — операцию, направленную на восстановление опорной способности конечности, и вскоре я понемногу смог вернуться к нормальной жизни. Иногда ноги меня беспокоят, но на партию в гольф или поло я всегда найду силы. А вообще было бы неплохо, чтобы футболисты почаще обращались к спортивным психологам — рассказать о своих проблемах всегда бывает полезно. Я в этом убедился на 100 процентов.

Габриэлю Батистуте было досадно, когда Лионель МЕССИ побил его рекорд | Источник: AFP 2017

«БЫЛО ОБИДНО, КОГДА МЕССИ ПОБИЛ МОЙ РЕКОРД»

— Для меня быть лучшим бомбардиром аргентинской сборной было невероятной честью, поэтому я испытал чувство досады и обиды, когда мой рекорд был побит. С другой стороны, тот факт, что меня превзошел инопланетянин, немного успокоил расстроенные чувства. Месси — невероятный игрок, он делает все, что в его силах, чтобы привести Аргентину к победе, но команде требуются дополнительные усиления. В «Барселоне» другая ситуация — там всякий раз формируется состав именно под Месси, поэтому его игра в клубе и сборной различается. Опять же, играть против «Эйбара» — это не то же самое, что против Бразилии или Германии. Кстати, на месте Лео я бы не зацикливался так на том, что ЧМ-2018 — его последний шанс. При отсутствии травм он точно сможет сыграть и в Катаре.

Сейчас Габриэль БАТИСТУТА увлекается поло и гольфом | Источник: Reuters

«КАВАНИ, СУАРЕС, ИГУАИН И ИКАРДИ НАПОМИНАЮТ МНЕ МЕНЯ»

— Я уважал каждого тренера, с которым работал, но, честно говоря, мой стиль игры не требовал особенных указаний. У меня была единственная цель — забить гол. И мной не нужно было как-то руководить, чтобы я добился своего. Из нынешних нападающих Кавани, Суарес, Игуаин и Икарди напоминают мне меня. А если говорить про лучших защитников тогда и сейчас, то, думаю, справиться с игроками обороны в мое время было сложнее. Рамос, Пике, Варан, Годин, Маскерано — великолепные футболисты, но Барези, Неста, Мальдини, Верховод и Чамот — это высочайший уровень. Сегодня таких защитников нет.

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