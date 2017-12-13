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22:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» вырвал победу у «Аль-Джазиры» и вышел в финал клубного чемпионата мира

«Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира победил «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Встреча проходила в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Шейх Зайед» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Источник: AFP 2017

В концовке первого тайма Мбарк Буссуфа дошёл до штрафной и отдал мяч на ход Ромариньо, который на замахе убрал защитника и пробил в дальний нижний угол.

На 53-й минуте Криштиану Роналду получил передачу в штрафной от Луки Модрича, развернулся и чётко пробил в дальний нижний угол. На 81-й минуте Лукас Васкес в штрафной обработал мяч после длинной диагонали и сделал скидку на Гарета Бэйла, который с близкого расстояния поразил пустой угол ворот.

«Реал» в финале клубного чемпионата мира сыграет с бразильским «Гремио». «Аль-Джазира» разыграет третье место с мексиканской «Пачукой».

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