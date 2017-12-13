«Реал» вырвал победу у «Аль-Джазиры» и вышел в финал клубного чемпионата мира
«Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира победил «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Встреча проходила в
«Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира победил «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Встреча проходила в
В концовке первого тайма Мбарк Буссуфа дошёл до штрафной и отдал мяч на ход Ромариньо, который на замахе убрал защитника и пробил в дальний нижний угол.
На 53-й минуте Криштиану Роналду получил передачу в штрафной от Луки Модрича, развернулся и чётко пробил в дальний нижний угол. На 81-й минуте Лукас Васкес в штрафной обработал мяч после длинной диагонали и сделал скидку на Гарета Бэйла, который с близкого расстояния поразил пустой угол ворот.
«Реал» в финале клубного чемпионата мира сыграет с бразильским «Гремио». «Аль-Джазира» разыграет третье место с мексиканской «Пачукой».