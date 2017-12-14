Дом бывшего игрока «Анжи» ограбили во второй раз за последние 45 дней

По информации издания, в понедельник, 11 декабря, злоумышленники разбили одно из окон в трёхэтажном доме Мехди, после чего проникли в помещении и унесли с собой украшения и дорогие личные вещи 28-летнего футболиста. При этом первое ограбления дома Карселы-Гонсалеса случилось всего 45 дней назад, 30 октября.