Им второе полугодие 2017-го определённо не удалось.
Дом бывшего игрока «Анжи» ограбили во второй раз за последние 45 дней
В Афинах дом бывшего полузащитника «Анжи» Мехди
В Афинах дом бывшего полузащитника «Анжи» Мехди
По информации издания, в понедельник, 11 декабря, злоумышленники разбили одно из окон в трёхэтажном доме Мехди, после чего проникли в помещении и унесли с собой украшения и дорогие личные вещи 28-летнего футболиста. При этом первое ограбления дома
Отмечается, что игрок и его партнёры по команде шокированы случившемся, поскольку совсем недавно подобным образом были ограблены ещё два футболиста «Олимпиакоса».