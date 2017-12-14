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11:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Дом бывшего игрока «Анжи» ограбили во второй раз за последние 45 дней

В Афинах дом бывшего полузащитника «Анжи» Мехди Карселы-Гонсалеса, который ныне выступает за «Олимпиакос», был ограблен во второй раз за последние 45 дней, сообщает SDNA.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, в понедельник, 11 декабря, злоумышленники разбили одно из окон в трёхэтажном доме Мехди, после чего проникли в помещении и унесли с собой украшения и дорогие личные вещи 28-летнего футболиста. При этом первое ограбления дома Карселы-Гонсалеса случилось всего 45 дней назад, 30 октября.

Отмечается, что игрок и его партнёры по команде шокированы случившемся, поскольку совсем недавно подобным образом были ограблены ещё два футболиста «Олимпиакоса».

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