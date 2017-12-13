Самая британская команда АПЛ — в зоне Лиги чемпионов

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Прошлым летом «Бёрнли» готовился к старту третьей попытки закрепиться в Премьер-лиге, а тренер Шон Дайч выступал перед журналистами, будто прямо сейчас готов был пойти в «Манчестер Сити» вместо Пепа Гвардиолы. Рыжебородый, громадный, будто готовый в углу ринга злобно подсказывать Мейвезеру, он выражал мысль, что английских коучей недооценивают, но по касательной прилетело всем — и Конте, и Гвардиоле, и Клоппу, и Раньери. «Недавно прочитал, как Клиши говорит, что Пеп запретил игрокам есть пиццу. Гений. За год до этого Раньери разрешил есть пиццу. Два гения. Один разрешил, другой запретил», — цедил через зубы коуч, воспитанный в лучших традициях Брайана Клафа. У Клафа, кстати, Дайч успел поиграть… ну, вернее, посидеть на скамейке в «Ноттингем Форест».

Журналисты назвали Дайча анти-Гвардиолой. Пока Пеп пропагандировал сложный футбол и много талдычил про стиль и философию, Дайч ставил анти-стиль и высмеивал высокопарные слова коллег: «Представьте, что в офисе вам расскажут о своей философии и вашем будущем жизненном пути. Почему я должен рассказывать об этом игрокам?».

За свой простецкий подход тренер уже оброс мифами. О ненависти к легионерам (в основу «Бёрнли», помимо бритишей, заскочили только бельгиец Дефур, исландец Гудмундссон, отточенный Чемпионшипом, и громадный двухметровый Крис Вуд, по имени-фамилии которого вы вообще не назовёте его небританцем), о нежелании освежать состав, об одной-единственной рабочей схеме 4−4−2. Дайч парирует все мифы и напоминает, что большинство попыток слепить «Барселону» без подходящих игроков кончались падением результатов, ненавистью и скорой отставкой.

Дайч будто специально приземлился в лощёном мире АПЛ, как тренер с прямотой 1990-х. Пока Гвардиола, Венгер и Клопп соревнуются, кто использует больше технологий и продвинутых цифр для улучшения атакующего футбола, Дайч устраивает игрокам Gaffer’sDay — день, когда игроки получают двухчасовую беговую тренировку, а потом льют пот в зале. Павел Яковенко одобряет. Пока многие команды Премьер-лиги, продавая лидера, сразу ищут замену подороже, Дайч достаёт из запаса Джеймса Тарковски и делает его олицетворением «Бёрнли»: защитник год тренировался, зная, что играть будут Бен Ми и Майкл Кин, а после продажи Кина застолбил место в основе.

Если искать причины успеха «Бёрнли» в числах, то можно вскрыться, повеситься или включить матчи «Боруссии» Петера Боша:

— «Бёрнли» — 14-я команда АПЛ по забитым мячам (тоскливее только пропащие команды из десятки худших) и 20-я по xG;.

— точность передач «Бёрнли» — 71,3% — слабейшая в АПЛ, а по 74 длинных передачи за матч в лиге не делает больше никто;.

— Джеймс Тарковски — главный царь Премьер-лиги по количеству выносов (8,3 за матч). И второй в лиге по количеству заблокированных ударов. Первый, конечно же, тоже из «Бёрнли» — Бен Ми.

Иногда смотреть на такой футбол скучно и невыносимо, но вы поставьте себя на место Дайча. Тренер принял «Бёрнли» разобранным середняком Чемпионшипа, оптимизировал расходы, стал развивать игроков в системе, прокачивать анализ соперников и сделал команду максимально обученной. Высшая лига любой страны — это скорее бизнес, чем футбол; АПЛ — намного больше бизнес, чем футбол. Подушка безопасности после вылета здесь становится утешением для лузеров, и наверх после вылета поднимаются немногие. «Лидс» пытается до сих пор, «Астон Вилла» вязнет в болоте, «Сандерленд» и «Халл Сити» застряли не на один сезон. В таких условиях и с такими ресурсами, как у «Бёрнли», сколотить мощную, грамотную, обученную команду — единственный способ держаться на плаву.

«Бёрнли» Дайча максимально тренерский. Неверно считать, что команда в 10 человек встречает атаки у своих ворот: «кларетовые» пробуют вернуть мяч сразу после потери, включаются большой группой игроков на чужой половине поля, а если не проходит прессинг — откатываются назад. Когда соперник переходит центральную линию, «Бёрнли» строит давление так, чтобы единственным вариантом развития атаки была передача назад. И только если здесь «Бёрнли» тоже удаётся вскрыть, команда садится глубоко в защиту, порой выстраивает шестёрку защитников в линию, а Ми и Тарковски набивают свои любимые выносы.

Сюда же добавляется тактическая готовность команды — Дайч идеально выстраивает план и подстраивается под слабости соперника. «Ливерпуль» плохо вскрывает насыщенную защиту в позиционной атаке — с самого начала можно встречать атаки шестёркой сзади. «Манчестер Сити» часто перегружает зоны — надо насыщать зоны правильно, не допуская перегрузов и резких переводов. У «Челси» разноплановые связки на флангах защиты — значит, с мощного атакующего края надо навешивать, а с менее рослого замыкать подачи.

Сюда же ложится стиль «Бёрнли» в атаке. Длинных передач действительно много, а при стандартах, даже если мяч у центрального круга, команда в полном составе идёт в поход до штрафной площадки.

И при всём этом команда здорово двигается в штрафной, стараниями Вуда, Хендрика и Арфилда может грамотно стягивать внимание защитников и забивать отработанные на тренировках мячи — с включением третьего, специально созданным пространством. Комбинационные голы тоже есть: пересмотрите, как «Бёрнли» забил на прошлых выходных «Уотфорду». Или «Эвертону» Кумана осенью. Только постоянно комбинировать с мастерами выносов, навесов, рывков, жёстких отборов и верховых единоборств не получится.

Идея Дайча проста, и когда мы смотрим футбол через призму цифр, мы не всегда её понимаем. Она звучит так: «Управление футболом — это управление людьми». Как человек из рабочего класса, попавший в тренерскую профессию через удачную болтовню на скамейке с Эйди Бутройдом, Дайч знает, что правильно использовать талант человека, его сильные стороны и правильно наставлять словом — самое главное. Давайте по-честному: многим игрокам «Бёрнли» для АПЛ сильно недостаёт таланта, но они берут тем, что им внушил Дайч. Им вшит командный компьютер, велящий опускаться линией из шести защитников, грамотно прессинговать, бить мяч вперёд не задумываясь и цепляться за него. Понимание тренерской установки, правильная система для развития и правильная мотивация — вот и всё, что делает «Бёрнли» классным.

Пока не начались вечерние матчи АПЛ, «Бёрнли» в полном составе вырезает и скринит таблицу чемпионата. Команда, которой на старте сезона предрекали вылет, вчера заснула на четвёртом месте в АПЛ. «Я очень горжусь. Невероятно горжусь. Я самый гордый человек в Гордовилле!», — сказал после матча Дайч. Гордиться есть чем, потому что вы включите матч «Бёрнли» со «Стоком» и сразу увидите узнаваемый почерк. Больше длинных передач, чем у соперника, больше навесов, 11 выносов Тарковски, гол после лонг-болла почти от центральной линии — ну совершенно типичный «Бёрнли» Дайча. Любить эту команду стоит потому, что Тарковски не перестанет выбивать мячи, Ми — блокировать их, а Вуд идти в каждое верховое единоборство. Из работяг — таких же, как он сам — Дайч делает больших игроков. И делает максимально просто.