Кандидат в сборную Казахстана по футболу продолжит карьеру в «Кайсаре»

Ближайший сбор «волков» состоится в Турции, в первых числах января. Ожидается, что там же Досмагамбетов и подпишет однолетний контракт с клубом.

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В минувшем сезоне Досмагамбетов сыграл за родной «Окжетпес» 30 матчей, забил четыре мяча и сделал столько же голевых передач, став по этому показателю самым эффективным в команде. Тем не менее, от вылета синегорцев это не спасло. Будущий сезон «Окжетпес» проведет в первой лиге. Что касается «Кайсара», то кызылординцы под руководством болгарского специалиста Стойчо Младенова заняли шестое место в премьер-лиге.