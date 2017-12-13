Кандидат в сборную Казахстана по футболу продолжит карьеру в «Кайсаре»
Полузащитник кокшетауского «Окжетпеса» Тимур Досмагамбетов отправляется на
Полузащитник кокшетауского «Окжетпеса» Тимур Досмагамбетов отправляется на
Ближайший сбор «волков» состоится в Турции, в первых числах января. Ожидается, что там же Досмагамбетов и подпишет однолетний контракт с клубом.
В минувшем сезоне Досмагамбетов сыграл за родной «Окжетпес» 30 матчей, забил четыре мяча и сделал столько же голевых передач, став по этому показателю самым эффективным в команде. Тем не менее, от вылета синегорцев это не спасло. Будущий сезон «Окжетпес» проведет в первой лиге. Что касается «Кайсара», то кызылординцы под руководством болгарского специалиста Стойчо Младенова заняли шестое место в
28-летний Досмагамбетов начинал свою карьеру в «Окжетпесе», периодически защищая цвета