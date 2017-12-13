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15:49 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана по футболу продолжит карьеру в «Кайсаре»

Полузащитник кокшетауского «Окжетпеса» Тимур Досмагамбетов отправляется на учебно-тренировочный сбор в составе кызылординского «Кайсара», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ближайший сбор «волков» состоится в Турции, в первых числах января. Ожидается, что там же Досмагамбетов и подпишет однолетний контракт с клубом.

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В минувшем сезоне Досмагамбетов сыграл за родной «Окжетпес» 30 матчей, забил четыре мяча и сделал столько же голевых передач, став по этому показателю самым эффективным в команде. Тем не менее, от вылета синегорцев это не спасло. Будущий сезон «Окжетпес» проведет в первой лиге. Что касается «Кайсара», то кызылординцы под руководством болгарского специалиста Стойчо Младенова заняли шестое место в премьер-лиге.

28-летний Досмагамбетов начинал свою карьеру в «Окжетпесе», периодически защищая цвета фарм-клуба кокшетаусцев — степногорского «Аксу». Из «Окжетпеса» фланговый полузащитник перешел в «Актобе». Также на его счету выступления в таких клубах, как «Тобол», «Восток» и’Тараз. При Юрии Красножане в 2015 году вызывался в сборную Казахстана и выходил в официальных поединках. В начале 2016 года пробовал его в национальной команде и Талгат Байсуфинов. При российском тренере Александре Бородюке Досмагамбетов в команду не приглашался, хотя и находится в поле зрения тренерского штаба.

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