Стоилов назвал команду, на которую стоит равняться

Напомним, «Лудогорец» сейчас возглавляет бывший тренер «Иртыша» Димитар Димитров. — Каждый клуб должен стремиться к уровню «Лудогорца». В Европе никто не считает иностранцев и местных — такое ограничение есть в трех странах, и эти сборные не входят в число сильнейших.

«Лудогорец» развивается, и я не думаю, что кто-то в Европе им помогает. У них хорошо организовано руководство, есть тренировочный центр, построен стадион.

Нам нужна стратегия, чтобы болгарские игроки развивались. Посмотрите, сколько англичан играют в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити». Легко войти в команду, где уровень посредственный. Я добился успеха с «Левски», когда там было лишь три легионера — правда, тогда было качество, мы прошли долгий путь, — сказал Стоилов в интервью Sportal.bg.