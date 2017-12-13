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15:09 (мск), источник: Sports.kz

Стоилов назвал команду, на которую стоит равняться

Главный тренер «Астаны» Станимир Стоилов считает, что все болгарские клубы должны равняться на «Лудогорец», сообщает Sports.kz.

Напомним, «Лудогорец» сейчас возглавляет бывший тренер «Иртыша» Димитар Димитров.

— Каждый клуб должен стремиться к уровню «Лудогорца». В Европе никто не считает иностранцев и местных — такое ограничение есть в трех странах, и эти сборные не входят в число сильнейших.

«Лудогорец» развивается, и я не думаю, что кто-то в Европе им помогает. У них хорошо организовано руководство, есть тренировочный центр, построен стадион.

Нам нужна стратегия, чтобы болгарские игроки развивались. Посмотрите, сколько англичан играют в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити». Легко войти в команду, где уровень посредственный. Я добился успеха с «Левски», когда там было лишь три легионера — правда, тогда было качество, мы прошли долгий путь, — сказал Стоилов в интервью Sportal.bg.

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