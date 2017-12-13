Немецкое СМИ полагает, что вполне возможна покупка «Штутгартом» лидера «Астаны»

Вот что рассказали об этом наши коллеги из Германии:

«Патрик Твумаси — в “Штутгарт”?



Как утверждают, “Штутгарт” проявил интерес к Патрику Твумаси. В текущем сезоне правофланговый игрок из Ганы смог забить 13 мячей в 30 матчах чемпионата Казахстана и подготовил 6 других взятий ворот. У 23-летнего вингера имеется трудовой договор с “Астаной” до 2019 года, но вполне возможно, что Швабы (прозвище “Штутгарта”, Sports.kz), выкупят его текущий контракт (на данный момент рыночная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро)».