Sportbox.ru: Твумаси наряду с Шомко является главным активом «Астаны»

«Ни одно трансферное окно не обходится без разговоров о скором уходе из «Спартака» Куинси Промеса. Вот и теперь то тут, то там появляются новости о возможном расставании красно-белых с результативным «Антошкой». По информации казахстанского портала KazFootball.kz, в качестве замены спартаковцы рассматривают атакующего хавбека «Астаны» Патрика Твумаси.

23-летний ганец наряду с защитником Шомко является главным активом клуба, которого transfermarkt.de оценивает в 2 млн евро. В карьере невысокого (176 см), но юркого вингера уже был «Спартак», правда, латвийский из Юрмалы. Есть у молодого вингера и опыт игры в РФПЛ: в сезоне 2013/14 он провел 6 матчей за «Амкар». 2017 год выдался для Твумаси лучшим в карьере: в квалификации Лиги чемпионов он настрелял 5 голов, в том числе дубль в ворота «Селтика». В групповом турнире Лиги Европы на его счету 4 мяча, в том числе в матче с «Вильярреалом». В чемпионате Казахстана он забил 13 голов и отдал 6 передач, — написано в материале.