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12:19 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Роналду хочет снизить сумму отступных в контракте с «Реалом»

МОСКВА, 13 дек — Р-Спорт. Португальский футболист Криштиану Роналду не собирается продлевать контракт с «Реалом» и хочет снизить сумму отступных за досрочный разрыв соглашения с мадридским клубом, сообщает EcoDiario со ссылкой на El Chiringuito.

Источник: AFP 2017

По данным газеты, «Реал» не предлагал Роналду продлить контракт, а сам футболист не хочет вести переговоры о новом соглашении.

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Юристы португальца хотят договориться с «Реалом» о снижении суммы отступных в его контракте, чтобы игрок мог уйти.

Ситуация с продолжением карьеры Роналду в «Реале» ухудшилась после того, как португалец был рассержен речью президента клуба Флорентино Переса о пятом «Золотом мяче» футболиста. В своем поздравлении Перес уделил внимание Неймару, заявив, что бразильцу было бы проще получить «Золотой мяч», играя в «Реале».

Контракт 32-летнего Роналду с «Реалом» истекает летом 2021 года. Сумма отступных за досрочный разрыв соглашения составляет один миллиард евро.

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