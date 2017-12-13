СМИ: Роналду хочет снизить сумму отступных в контракте с «Реалом»

Источник: AFP 2017

По данным газеты, «Реал» не предлагал Роналду продлить контракт, а сам футболист не хочет вести переговоры о новом соглашении.

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Юристы португальца хотят договориться с «Реалом» о снижении суммы отступных в его контракте, чтобы игрок мог уйти.

Ситуация с продолжением карьеры Роналду в «Реале» ухудшилась после того, как португалец был рассержен речью президента клуба Флорентино Переса о пятом «Золотом мяче» футболиста. В своем поздравлении Перес уделил внимание Неймару, заявив, что бразильцу было бы проще получить «Золотой мяч», играя в «Реале».