СМИ: Роналду хочет снизить сумму отступных в контракте с «Реалом»
МОСКВА, 13 дек —
МОСКВА, 13 дек —
По данным газеты, «Реал» не предлагал Роналду продлить контракт, а сам футболист не хочет вести переговоры о новом соглашении.
Юристы португальца хотят договориться с «Реалом» о снижении суммы отступных в его контракте, чтобы игрок мог уйти.
Ситуация с продолжением карьеры Роналду в «Реале» ухудшилась после того, как португалец был рассержен речью президента клуба Флорентино Переса о пятом «Золотом мяче» футболиста. В своем поздравлении Перес уделил внимание Неймару, заявив, что бразильцу было бы проще получить «Золотой мяч», играя в «Реале».
Контракт 32-летнего Роналду с «Реалом» истекает летом 2021 года. Сумма отступных за досрочный разрыв соглашения составляет один миллиард евро.