Пять реальных тренеров, которые могли бы заменить Стойлова в «Астане»

Не исключено, что тренер запросил у клуба улучшенные условия, что, впрочем, неудивительно. Как говорится, имеет полное право, поскольку при нем северяне успешно выступали в еврокубках и четыре года подряд становились чемпионами Казахстана, тогда как их принципиальный соперник по КПЛ — «Кайрат» только дважды брал «золото» за время суверенитета нашей страны. Возможно, в столице не пойдут на уступки болгарину и сделают ставку на другого специалиста. В связи с этим Vesti.kz представляют список из пяти европейских тренеров, которые могут заменить Стойлова в «Астане».

Фран Эскриба.

Работал ассистентом известного испанского тренера Кике Флореса в «Хетафе», «Валенсии», «Бенфике». Самостоятельно тренировал «Эльче», «Хетафе», «Вильярреал». «Подводников» покинул 25 сентября текущего года. Поначалу болельщики не верили в него, так как они боготворили Марселино, под руководством которого «Валенсия» в эти дни идет на втором месте Примеры. Однако Эскриба доказал, что является квалифицированным тренером. С ним «Вильярреал» завершил предыдущий чемпионат на достойной пятой позиции. В этом сезоне у него не задался старт, казалось бы, с кем такое не бывает, но боссы клуба поспешно отправили его в отставку, о чем не могут не сожалеть. С приходом Хави Кальехи «желтая субмарина» выдала хорошую победную серию в результате временного эмоционального всплеска, после чего потерпела три поражения подряд в национальном чемпионате. Может и вниз скатиться, пока ей удается удерживать шестую строчку. Думается, Эскриба стал бы хорошей заменой Стойлову.

Леонид Кучук.

Тренерскую деятельность начинал в качестве ассистента Анатолия Юревича, трудившегося одно время в Казахстанской федерации футбола, а также возглавлявшего «Акжайык», «Ордабасы», «Атырау». Позднее Кучук доказал свою состоятельность и в качестве главного тренера. При нем очень прилично играли киевский «Арсенал», «Кубань», «Локомотив» и «Ростов». По крайней мере, не дал развалиться «Ростову» после ухода Курбана Бердыева в «Рубин». Поэтому неожиданным для многих стал его уход из ростовского клуба 6 декабря. С Кучуком «Астана», как минимум, не потеряет в дисциплинированности и может стать более сбалансированным клубом.

Олег Кононов.

Еще один белорусский тренер, доказавший свою профпригодность. Да, не все у него получилось в «Ахмате», откуда он ушел в конце октября. Но это один из немногих случаев, когда можно сказать, что попал не в свою команду. С его приходом, возможно, изменится игровая концепция «Астаны». Ведь Кононов своим командам прививает комбинационный стиль игры, завязанный на контроле мяча и высоком прессинге. «Астана», как известно, выходит из обороны преимущественно длинными передачами. Что-то путное из этого союза может получиться в том случае, если Кононову окажут полное доверие и предоставят карт-бланш в трансферных вопросах.

Владимир Вайсс.

С марта прошлого года словак тренирует сборную Грузии, но, наверняка, не прочь вернуться в КПЛ. «Астана» — вариант неплохой для него, как и для многих других специалистов. Столичный клуб постоянно борется за высокие места в чемпионате и удачно выступает в еврокубках, тогда как со сборной Грузии хороших результатов трудно добиться. Доказательством этому служит минувший отборочный этап ЧМ-2018 — ни одной победы и предпоследнее пятое место в группе D. С Вайссом астанчане не затратили бы много времени на притирку, как-никак экс-тренер «Кайрата» прекрасно знаком с нашей кухней и мог бы даже что-то новое привнести в игру чемпиона. Надо лишь договориться.

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Ивайло Петев.