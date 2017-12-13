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09:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Два клуба испанской Примеры заинтересованы в услугах Карпина

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин может вернуться в Испанию.

Источник: РИА "Новости"

По информации «Чемпионата», интерес к российскому специалисту проявляют два клуба из нижней части Примеры.

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В октябре Карпин отмечал, что готов продолжить тренерскую карьеру в Испании. Там он работал с августа 2014 года по февраль 2015 года, возглавляя «Мальорку» из Сегунды. У него также есть большой опыт выступления в испанских клубах в качестве футболиста. Значительную часть игровой карьеры он провёл в «Реале Сосьедад», «Валенсии» и «Сельте».

Кроме того, источник сообщил «Чемпионату», что к 48-летнему тренеру также есть интерес со стороны нескольких клубов из Казахстана.

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