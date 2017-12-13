Легендарный аргентинец, который в 1986 году стал чемпионом мира, запечатлен с кубком мира в руках.
Два клуба испанской Примеры заинтересованы в услугах Карпина
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин может вернуться в Испанию.
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин может вернуться в Испанию.
По информации «Чемпионата», интерес к российскому специалисту проявляют два клуба из нижней части Примеры.
В октябре Карпин отмечал, что готов продолжить тренерскую карьеру в Испании. Там он работал с августа 2014 года по февраль 2015 года, возглавляя «Мальорку» из Сегунды. У него также есть большой опыт выступления в испанских клубах в качестве футболиста. Значительную часть игровой карьеры он провёл в «Реале Сосьедад», «Валенсии» и «Сельте».
Кроме того, источник сообщил «Чемпионату», что к 48-летнему тренеру также есть интерес со стороны нескольких клубов из Казахстана.