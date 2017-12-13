Два клуба испанской Примеры заинтересованы в услугах Карпина

В октябре Карпин отмечал, что готов продолжить тренерскую карьеру в Испании. Там он работал с августа 2014 года по февраль 2015 года, возглавляя «Мальорку» из Сегунды. У него также есть большой опыт выступления в испанских клубах в качестве футболиста. Значительную часть игровой карьеры он провёл в «Реале Сосьедад», «Валенсии» и «Сельте».



Кроме того, источник сообщил «Чемпионату», что к 48-летнему тренеру также есть интерес со стороны нескольких клубов из Казахстана.