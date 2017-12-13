Вице-президент ФК «Монако» Васильев провел матч Кубка лиги на скамейке запасных
ТАСС, 13 декабря.
ТАСС, 13 декабря.
«Монако» обыграл «Кан» на своем поле со счетом 2:0 и вышел в ¼ финала Кубка французской лиги. В составе монегасков голы забили Гидо Каррильо (33-я минута) и Радамель Фалькао (85). После игры главный тренер «Монако» Леонардо Жардим прокомментировал присутствие Васильева на скамейке запасных команды.
«Примерно месяц назад я предложил ему [Вадиму Васильеву] понаблюдать за игрой со скамейки запасных, ведь там мы видим вещи совсем с других ракурсов, чем с трибуны. Сегодня была прекрасная возможность, чтобы это продемонстрировать. Даже, если он будет теперь наблюдать за играми со скамейки с десятью следующими тренерами “Монако”, то я буду первым, кто его пригласил, это уже историческое событие», — сказал Жардим, слова которого приводит
В других встречах 1/8 финала Кубка французской лиги «Тулуза» дома обыграла «Бордо» (2:0), «Анже» оказался сильнее «Метца» (1:0). В среду в матчах 1/8 финала встретятся «Страсбур» и «Пари Сен-Жермен», «Лилль» и «Ницца», «Амьен» и «Тур», «Монпелье» и «Лион», а также «Ренн» и «Марсель».
«Пари Сен-Жермен» является самым титулованным клубом в истории Кубка французской лиги, на счету парижан семь побед. «Монако» выигрывал трофей лишь однажды, когда в финале 2003 года разгромил «Сошо» (4:1).