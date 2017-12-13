Вице-президент ФК «Монако» Васильев провел матч Кубка лиги на скамейке запасных

«Примерно месяц назад я предложил ему [Вадиму Васильеву] понаблюдать за игрой со скамейки запасных, ведь там мы видим вещи совсем с других ракурсов, чем с трибуны. Сегодня была прекрасная возможность, чтобы это продемонстрировать. Даже, если он будет теперь наблюдать за играми со скамейки с десятью следующими тренерами “Монако”, то я буду первым, кто его пригласил, это уже историческое событие», — сказал Жардим, слова которого приводит пресс-служба клуба.