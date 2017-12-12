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01:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» обыграл «Хаддерсфилд Таун», «Кристал Пэлас» вырвал победу у «Уотфорда»

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на выезде встречался с «Хаддерсфилд Таун» и победил со счётом 3:1.

Источник: AFP 2017

На 23-й минуте счёт открыл Тьемуэ Бакайоко, в конце первого тайма Виллиан удвоил преимущество лондонской команды, а на 50-й минуте Педро Родригес забил третий мяч синих. Хозяева сумели избежать разгрома на второй компенсированной к матчу минуте — счёт размочил Лоран Депуатр.

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Идущий на третьем месте в таблице АПЛ «Челси» по количеству очков догнал «Манчестер Юнайтед», который ещё не играл в этом туре.

«Кристал Пэлас» на своём поле одержал волевую победу над «Уотфордом» (2:1), который на 3-й минуте открыл счёт благодаря точному удару Дарила Янмата, а на 87-й минуте остался вдесятером из-за удаления Тома Клеверли. На 89-й минуте Бакари Сако счёт сравнял, а в компенсированное время Джеймс Макартур забил победный мяч. Победа позволила «Кристал Пэлас» подняться с последнего места в таблице на 17-е.

«Бёрнли» дома обыграл с минимальным счётом «Сток Сити» и на данный момент занимает четвёртую строчку. Единственный гол забил Эшли Барнс на 89-й минуте.

Хаддерсфилд 1:3
Первый тайм: 0:2
Челси
12.12.2017, 23:00 основной раунд: 17-й тур John Smith's Stadium
Главные тренеры
Дэвид Вагнер Антонио Конте
Голы
90+2′ Лоран Депуатр (Ф. Хадергьонай) 20
14 Темуе Бакайоко (Виллиан) 23′
22 Виллиан (М. Алонсо) 43′
11 Родригес Педро (Виллиан) 50′
Составы
Йонас Лессль 1
Том Смит 2
Матиас Йергенсен "Занка" 25
Кристофер Шиндлер 26
Аарон Муй 10
Дэниэл Уильямс 19
Элиас Качунга 9
Томас Инс 22
67′ Крис Леве 15
Флоран Хадергьонай 33
45′ Джонатан Хогг 6
Дин Уайтхэд 4
74′ Стив Мунье 24
Лоран Депуатр 20
13 Тибо Куртуа
2 Антонио Рюдигер
3 Маркос Алонсо
28 Сесар Аспиликуэта
14 Темуе Бакайоко
15 Виктор Мозес
11 Родригес Педро
22 Виллиан
27 Андреас Кристенсен 80′
44 Итен Ампаду
7 Н`Голо Канте 71′
6 Дэнни Дринкуотер
10 Эден Азар 69′
23 Миши Батшуайи
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 5
1 Угловые 3
11 Фолы 4
2 Офсайды 10
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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