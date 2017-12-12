«Челси» обыграл «Хаддерсфилд Таун», «Кристал Пэлас» вырвал победу у «Уотфорда»

Источник: AFP 2017

На 23-й минуте счёт открыл Тьемуэ Бакайоко, в конце первого тайма Виллиан удвоил преимущество лондонской команды, а на 50-й минуте Педро Родригес забил третий мяч синих. Хозяева сумели избежать разгрома на второй компенсированной к матчу минуте — счёт размочил Лоран Депуатр.

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Идущий на третьем месте в таблице АПЛ «Челси» по количеству очков догнал «Манчестер Юнайтед», который ещё не играл в этом туре.

«Кристал Пэлас» на своём поле одержал волевую победу над «Уотфордом» (2:1), который на 3-й минуте открыл счёт благодаря точному удару Дарила Янмата, а на 87-й минуте остался вдесятером из-за удаления Тома Клеверли. На 89-й минуте Бакари Сако счёт сравнял, а в компенсированное время Джеймс Макартур забил победный мяч. Победа позволила «Кристал Пэлас» подняться с последнего места в таблице на 17-е.