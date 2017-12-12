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01:04 (мск), источник: Р-Спорт

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» в первом матче под руководством Штёгера

МОСКВА, 13 дек — Р-Спорт. Футболисты дортмундской «Боруссии» на выезде нанесли поражение «Майнцу» в 16-м туре чемпионата Германии.

Источник: AFP 2017

Встреча, прошедшая во вторник в Майнце, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Сократис Папастатопулос (55-я минута) и Синдзи Кагава (89).

«Боруссия» одержала первую победу в последних девяти турах, а матч против «Майнца» стал первым для Петера Штёгера на посту главного тренера дортмундцев.

В других матчах тура зафиксированы следующие результаты:

«Гамбург» — «Айнтрахт» (Франкфурт) — 1:2,

«Фрайбург» — «Боруссия» (Менхенгладбах) — 1:0.

Майнц 0:2
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
12.12.2017, 22:30 основной раунд: 16-й тур Opel Arena
Главные тренеры
Сандро Шварц Петер Штегер
Голы
25 Сократис Папастатопулос 55′
23 Синдзи Кагава (П-Э. Обамеянг) 89′
Составы
Робин Центнер 27
Леон Балогун 3
Абду Диалло 4
Даниэль Брозински 18
Данни Латца 6
Фабиан Фрай 20
Суат Сердар 23
Эмиль Берггрен 11
64′ Джулио Донати 2
Александру Максим 10
76′ Робин Куайсон 7
Геррит Хольтманн 38
45′ Жан-Филипп Гбамен 25
Александр Хак 42
38 Роман Бюрки
15 Джереми Толян
25 Сократис Папастатопулос
29 Марсель Шмельцер
36 Емер Топрак
23 Синдзи Кагава
33 Юлиан Вайгль
9 Андрей Ярмоленко
17 Пьер-Эмерик Обамеянг
13 Рафаэл Геррейру 90′
8 Нури Шахин
22 Кристиан Пулишич 70′
19 Махмуд Дахуд
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 15
0 Удары в створ 6
2 Угловые 6
14 Фолы 6
Судьи
Главный судья Беньямин Бранд (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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