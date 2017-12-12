Легендарный аргентинец, который в 1986 году стал чемпионом мира, запечатлен с кубком мира в руках.
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» в первом матче под руководством Штёгера
МОСКВА, 13 дек —
МОСКВА, 13 дек —
Встреча, прошедшая во вторник в Майнце, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Сократис Папастатопулос (55-я минута) и Синдзи Кагава (89).
«Боруссия» одержала первую победу в последних девяти турах, а матч против «Майнца» стал первым для Петера Штёгера на посту главного тренера дортмундцев.
В других матчах тура зафиксированы следующие результаты:
«Гамбург» — «Айнтрахт» (Франкфурт) — 1:2,
«Фрайбург» — «Боруссия» (Менхенгладбах) — 1:0.
|Майнц
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0:2
Первый тайм: 0:0
|Боруссия Д
|Сандро Шварц
|Петер Штегер
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|0
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|6
|Главный судья
|Беньямин Бранд (Германия)