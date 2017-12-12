«Гремио» обыграл «Пачуку» и вышел в финал клубного чемпионата мира
На проходящем в ОАЭ клубном чемпионате мира определился первый финалист и участник матча за третье место.
На проходящем в ОАЭ клубном чемпионате мира определился первый финалист и участник матча за третье место.
В полуфинале на стадионе «Хазза бин Зайед» (Аль-Айн) бразильский «Гремио» с минимальным счётом обыграл мексиканскую «Пачуку».
Основное время встречи завершилось вничью — 0:0, и для определения победителя понадобились дополнительные полчаса. На 95-й минуте единственный гол забил Эвертон. «Пачука» заканчивала встречу вдесятером — Виктор Гусман на 110-й минуте получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
Второй финалист определится 13 декабря в матче между эмиратской командой «Аль-Джазира» и мадридским «Реалом».
У «Гремио» в стартовом составе вышел бывший нападающий «Спартака» Лукас Барриос, на 55-й минуте парагваец был заменён.
Отметим, что весь матч в составе «Пачуки» сегодня отыграл японский полузащитник Кейсуке Хонда, известный в России по выступлению за ЦСКА.