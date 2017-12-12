Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
Ветеран семь дней ходил к врачам, получал отказ и умер
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Счетная палата нашла способ увеличить сборы с имущества россиян
Международная коалиция ответила на вывод войск РФ из Сирии
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа1
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург1
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Гамбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:45
Бернли
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Хаддерсфилд
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Уотфорд
Все события
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Шестерых российских хоккеисток наказали за допинг в Сочи-2014
Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира
Паулина Андреева надела красную блестящую шубу
В стиле ретро: Пелагея экспериментирует с нарядами
Ветеран семь дней ходил к врачам, получал отказ и умер
Хороший уход: репортаж из хосписа
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
5 профессий, которые гарантируют работу в будущем
Фоторепортажи
10Виталию Мутко — 59!
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
22:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар вернулся в Париж, но пропустит матч со «Страсбургом»

Нападающий «ПСЖ» Неймар, который на несколько дней уезжал в Бразилию из-за семейных проблем, вернулся в Париж, но не попал в заявку команды на матч 1/8 финала Кубка французской лиги со «Страсбургом» (13 декабря).

Источник: Reuters

Главный тренер парижан Унаи Эмери решил поберечь бразильского футболиста и дать возможность другим игрокам проявить себя. Встречу также пропустят травмированные Лейвин Курзава, Тьяго Силва и Адриен Рабио. Юри Берчиче не сможет сыграть из-за дисквалификации.

В список вызванных на игру со «Страсбургом» футболистов попали Ясин Адли, Алек Жоржен и Стэнли Нсоки.

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Страсбур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду
Хонда, Буссуфа и Луан против Криштиану. Самый чудной турнир ФИФА
Шестерых российских хоккеисток наказали за допинг в Сочи-2014
Объявлен состав сборной России по биатлону на этап Кубка мира
Игроки «Локомотива» и «Нюрнберга» интересны «Спартаку» (видео)
МОК, WADA и IIHF не имеют претензий к мужской сборной России
ФИФА дисквалифицировала игрока сборной Колумбии за расизм
Новости
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь