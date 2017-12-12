Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Неймар вернулся в Париж, но пропустит матч со «Страсбургом»
Нападающий «ПСЖ» Неймар, который на несколько дней уезжал в Бразилию
Нападающий «ПСЖ» Неймар, который на несколько дней уезжал в Бразилию
Главный тренер парижан Унаи Эмери решил поберечь бразильского футболиста и дать возможность другим игрокам проявить себя. Встречу также пропустят травмированные Лейвин Курзава, Тьяго Силва и Адриен Рабио. Юри Берчиче не сможет сыграть
В список вызванных на игру со «Страсбургом» футболистов попали Ясин Адли, Алек Жоржен и Стэнли Нсоки.