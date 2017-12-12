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20:33 (мск), источник: Vesti.kz

Станимир Стойлов: Я ухожу из «Астаны» и ищу команду в Европе

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов в интервью Sportal.bg объявил об уходе из казахстанского клуба.

Контракт болгарского специалиста завершится в конце декабря. Этой осенью им интересовались клубы из Турции. Сам Стойлов подтвердил, что к нему обращался «Фенербахче», но конкретного предложения не последовало.

«В футболе нет никакой гарантии успеха, но, на мой взгляд, главный рецепт — придерживаться своих принципов, учиться, иметь правильную стратегию и играть в правильный футбол. Моя стратегия позволяет выполнить все задачи. В каждом клубе я выполнял все цели, которые от меня требовало руководство.

В ближайшие дни у меня будет встреча с моими агентами, чтобы узнать, есть ли предложения, которые устроят обе стороны. Из «Астаны» я уезжаю с высоко поднятой головой. У меня есть разные варианты, я буду искать команду в Европе, конечно. С паспортом Болгарии, правда, сложно получить предложения от европейских клубов. Я говорю это по своему опыту, ведь у меня за спиной пять участий в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы, — сказал Стойлов.

50-летний Стойлов возглавил «Астану» в июне 2014 года. Под его руководством команда добилась главных побед в своей истории — четыре подряд чемпионства, выход в групповой раунд Лиги чемпионов и два участия в группе Лиги Европы, а в декабре столичный клуб пробился в 1/16 финала ЛЕ, где его соперником станет португальский «Спортинг» из Лиссабона.

По данным болгарских СМИ, по последнему контракту с «Астаной» Стойлов зарабатывал 100 тысяч евро в месяц. При этом в прошедшем сезоне выход в плей-офф Лиги Европы гарантировал клубу более 8 миллионов евро призовых от УЕФА.

В историю казахстанского футбола Стойлов войдет как первый тренер, который вывел отечественные команды в групповой раунд Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы. Также он стал первым, кто завоевал четыре подряд чемпионства в КПЛ, причем сделал это с одной командой.

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Я ухожу из "Астаны" и ищу команду в Европе - Станимир Стойлов
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