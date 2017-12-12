СМИ: «Лацио» может бойкотировать матчи Серии А из-за недовольства судейством

Владелец «орлов» Клаудио Лотито считает, что против его клуба идёт спланированная кампания, направленная на то, чтобы помешать римлянам финишировать в первой четвёрке по итогам сезона, пишет Football Italia со ссылкой на Premium Sport.

Напомним, половину вчерашнего матча 16-го тура Серии А с «Торино» «Лацио» провёл вдесятером. Кроме того судья не поставил в пользу римлян пенальти, когда игрок туринцев Яго Фальке сыграл рукой в своей штрафной. Игра завершилась победой «Торино» со счётом 3:1.