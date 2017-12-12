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20:17 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: «Лацио» может бойкотировать матчи Серии А из-за недовольства судейством

Руководство «Лацио» рассматривает возможность бойкотировать матчи Серии А из-за недовольства судейством.

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Владелец «орлов» Клаудио Лотито считает, что против его клуба идёт спланированная кампания, направленная на то, чтобы помешать римлянам финишировать в первой четвёрке по итогам сезона, пишет Football Italia со ссылкой на Premium Sport.

Напомним, половину вчерашнего матча 16-го тура Серии А с «Торино» «Лацио» провёл вдесятером. Кроме того судья не поставил в пользу римлян пенальти, когда игрок туринцев Яго Фальке сыграл рукой в своей штрафной. Игра завершилась победой «Торино» со счётом 3:1.

«Лацио» набрал 32 очка в 15 матчах чемпионата Италии и занимает пятое место в таблице.

Лацио 1:3
Первый тайм: 0:0
Торино
11.12.2017, 23:00 Зрители: 20000 основной раунд: 16-й тур Olimpico
Главные тренеры
Симоне Индзаги Синиша Михайлович
Голы
69′ Ромеро Луис Альберто 18
21 Алехандро Беренгер 54′
88 Томас Ринкон 64′
20 Симоне Эдера (Д. Базелли) 73′
Составы
Томас Стракоша 1
Стефан де Фрай 3
Штефан Раду 26
Марко Пароло 16
Ромеро Луис Альберто 18
Сенад Лулич 19
68′ Сергей Милинкович-Савич 21
45+1′ Чиро Иммобиле 17
55′ Бартоломеу Жакинту Баштуш 15
Душан Баста 8
55′ Адам Марушич 77
Перейра Гомес Фелипе Андерсон 10
58′ Пеззини Лейва Лукас 6
Фелипе Кайседо 20
39 Сальваторе Сиригу
3 Кристиан Молинаро
13 Николас Бурдиссо
29 Лоренцо Де Сильвестри
33 Николя Нкулу 41′
5 Мирко Вальдифиори
9 Андреа Белотти
21 Алехандро Беренгер
8 Даниэле Базелли 75′
22 Джоэль Оби
88 Томас Ринкон 85′
6 Африйе Акуа
14 Сильва Яго Фальке 70′
20 Симоне Эдера
Статистика
1 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 18
7 Удары в створ 6
13 Угловые 2
7 Фолы 16
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Пьеро Джакомелли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лацио
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Испания
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Италия
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Германия
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