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18:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью — о стычке после матча с «МС»: Разное поведение, разное воспитание

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не стал раскрывать подробности потасовки после матча с «Манчестер Сити» (1:2) в 16-м туре АПЛ.

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Ранее по поводу инцидента высказался наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Пеп что-то говорит, я что-то говорю, и я здесь не для того, чтобы комментировать слова Гвардиолы. Единственное, что могу сказать: тут дело в разных подходах. Разное поведение, разное воспитание», — цитирует португальца BBC.

Ранее сообщалось, что после игры «Манчестер Сити» бурно праздновал победу, что не понравилось Моуринью. Тренер подошёл к гостевой раздевалке и хотел успокоить «горожан», но всё закончилось перепалкой с вратарём «МС» Эдерсоном Мораесом. По данным английских СМИ, Моуринью даже ударили пластиковой бутылкой с водой по голове.

В результате завязавшейся потасовки пострадал и помощник главного тренера «МС» Микель Артета, которому рассекли бровь. Участие в стычке принял также нападающий «МЮ» Ромелу Лукаку. Потасовка прекратилась только после вмешательства службы безопасности.

Манчестер Юнайтед 1:2
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
10.12.2017, 19:30 Зрители: 74847 основной раунд: 16-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Хосеп Гвардьола
Голы
45+2′ Маркус Рэшфорд 19
21 Давид Сильва 43′
30 Николас Отаменди 54′
Составы
Давид де Хеа 1
Антонио Валенсия 25
90′ Эшли Янг 18
Крис Смоллинг 12
Антони Марсьяль 11
63′ Маркус Рэшфорд 19
Ромелу Лукаку 9
Неманья Матич 31
36′ 45′ Маркос Рохо 5
Виктор Линделеф 2
76′ Джесси Лингард 14
Златан Ибрагимович 10
79′ 82′ Андер Агуэра Эррера 21
Хуан Мануэль Мата 8
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер 4′
18 Фабиан Делф
30 Николас Отаменди
17 Кевин Де Брейне
21 Давид Сильва 73′
25 Фернандинью
7 Рахим Стерлинг
4 Венсан Компани 45′
8 Илкай Гюндоган
33 Габриэл Жезус 59′
15 Эльяким Мангала
19 Лерой Сане 88′
20 Бернарду Силва
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 7
2 Угловые 8
16 Фолы 10
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол с пенальти
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