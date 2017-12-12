Моуринью — о стычке после матча с «МС»: Разное поведение, разное воспитание

Ранее по поводу инцидента высказался наставник «горожан» Хосеп Гвардиола. «Пеп что-то говорит, я что-то говорю, и я здесь не для того, чтобы комментировать слова Гвардиолы. Единственное, что могу сказать: тут дело в разных подходах. Разное поведение, разное воспитание», — цитирует португальца BBC.

Ранее сообщалось, что после игры «Манчестер Сити» бурно праздновал победу, что не понравилось Моуринью. Тренер подошёл к гостевой раздевалке и хотел успокоить «горожан», но всё закончилось перепалкой с вратарём «МС» Эдерсоном Мораесом. По данным английских СМИ, Моуринью даже ударили пластиковой бутылкой с водой по голове.



В результате завязавшейся потасовки пострадал и помощник главного тренера «МС» Микель Артета, которому рассекли бровь. Участие в стычке принял также нападающий «МЮ» Ромелу Лукаку. Потасовка прекратилась только после вмешательства службы безопасности.