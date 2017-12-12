От поражения «Кайрату» до пивного «дождя» в Праге. Десять главных моментов сезона «Астаны»

Поражение в Суперкубке

Год для столичного клуба начинался не так удачно — уступили в Алматы «Кайрату». По ходу сезона «Астана» еще дважды проиграет алматинцам и один раз сыграет вничью, но в борьбе за чемпионство конкурентам не уступит.

«Грустный» Патрик Твумаси

Ганский нападающий Патрик Твумаси пришел в «Астану» в свое время из юрмальского «Спартака», а в этом еврокубковом сезоне забил два гола в ворота клуба из Латвии. Праздновать африканский футболист их не стал, хотя именно его гостевой гол принес первую выездную победу клубу в Лиге чемпионов.

Самый посещаемый матч «Астаны» в сезоне

54016 зрителей пришли на матч Лиги чемпионов «Селтика» против «Астаны». Игра завершилась со счетом 0:5 в пользу хозяев и стала одной из главных неудач в истории клуба.

Друг из Великобритании и Максимович

У «Астаны», которая ведет свою историю с 2009 года, появились фанаты не только из Казахстана, но и из зарубежных стран. Британец Джек Ливермол сопровождал «Астану» во всех выездных еврокубковых встречах в этом сезоне. По возможности, он может придти и на игры «Барыса».

Стартовый матч группового раунда с «Вильярреалом» в Лиге Европы посетил экс-игрок «Астаны» Неманья Максимович. Сербский полузащитник, который пытается пробиться в состав «Валенсии», «помог» забить бывшим одноклубникам только один гол — 1:3.

Неудержимый дуэт «Астаны»

По дублю в матче с «Маккаби» из Тель-Авива оформили Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга. Африканские легионеры принесли «Астане» первую победу в группе Лиге Европы текущего розыгрыша. Неудивительно, что именно эти футболисты забили семь из 10 голов клуба на групповом раунде.

Две пробоины в «подводной лодке»

Команда Стойлова была как никогда близка, чтобы наконец не проиграть «Вильярреалу». Гол Кабананги подарил надежду на успех в четвертой игре с «подводной лодки», но у гостей удачно вышел на замену другой нападающий из ДР Конго Седрик Бакамбю, который помог увезти победу в Испанию.

Первая выездная победа «Астаны» в еврокубковой группе

Непробиваемый Ненад Эрич принес в Нетание три очка «Астане». Именно его, а также автора гола Патрика Твумаси с отдавшим решающую передачу Абзала Бейсебекова, можно назвать творцами той исторической победы.

В четвертый раз — чемпионы КПЛ

Еще до того как «Астана» прорвалась в весеннюю стадию еврокубков, она в четвертый раз выиграла «золото» КПЛ. От ставшего вторым «Кайрата» столичный клуб отделил всего один балл.

300 болельщиков в Праге

Около 300 человек поддерживали «Астану» во время матче в Праге. Для них выделили целый сектор. «Суппорт», в основном составленный из студентов, стал самым многочисленным в выездных еврокубковых матчах столичного клуба.

Облитые пивом в Праге

Еще одна историческая победа столичного клуба. Защитник Марин Аничич стал автором единственного гола в матче в Чехии и попал под «осадки» из пенного напитка. Вряд ли местная торсида так праздновала взятие ворот… Скорее всего, они хотели окатить соперника «холодным душем», но этот фокус не помог. Впервые в еврокубковой компании «Астана» прошла в плей-офф еврокубка.