Хонда, Буссуфа и Луан против Криштиану. Самый чудной турнир ФИФА
В Эмиратах стартует решающая часть клубного чемпионата мира, проходящего под эгидой ФИФА. Спецкор «СЭ» передает с места событий.
В Эмиратах стартует решающая часть клубного чемпионата мира, проходящего под эгидой ФИФА. Спецкор «СЭ» передает с места событий.
Филипп ПАПЕНКОВ
из
ЧТО ТАКОЕ КЛУБНЫЙ ЧМ
Турнир заменил собой Межконтинентальный кубок, в котором ежегодно встречались лучшие команды Европы и Южной Америки (победители Кубка/Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес соответственно).
Межконтинентальный кубок проводился ежегодно с 1960-го. Первые 20 лет соперники выясняли «сильнейший клуб планеты» в двухматчевых противостояниях, а в 80-м спонсором трофея стала компания «Тойота», и поединки стали неизменно проходить в Японии.
В 2000-м ФИФА провела в Бразилии первый клубный чемпионат мира. По сути, это тот же Кубок конфедераций, только с участием лучших клубов, а не сборных. При этом «Реал» был приглашен в первый розыгрыш дополнительным участником именно как победитель Межконтинентального кубка-98.
Противоречие было налицо. И до 2005-го в ФИФА взяли паузу. А победители ЛЧ и Кубка Либертадорес продолжали выяснять лучшего в Японии. Последним обладателем титула «старого образца» стал «Порту», обыгравший ровно 13 лет назад колумбийский «Онсе Кальдас» в Йокогаме (Дмитрий Аленичев к тому моменту уже вернулся в «Спартак»).
В дальнейшем турниры объединились. Кстати, в октябре этого года.
ФИФА юридически признала, что
КТО УЖЕ ПОБЕЖДАЛ В ТУРНИРЕ
Поначалу не было равных бразильским клубам.
В 2000-м первым победителем нового турнира стал «Коринтианс», обыгравший в финале по пенальти «Васку да Гама».
В 2005-м «Сан-Паулу» был сильнее «Ливерпуля» (1:0), а в 2006-м «Интернасионал» с
Затем наступила гегемония Европы.
Финал 2007: «Милан» — «Бока Хуниорс» — 4:2.
2008: «МЮ» — «ЛДУ Кито» — 1:0.
2009: «Барселона» — «Эстудиантес» — 2:1 (в дополнительное время).
2010: «Интер» — «Мазембе» (ДР Конго) — 3:0 (впервые в финале играла команда не из Европы и Южной Америки, а из Африки).
2011: «Барселона» — «Сантос» — 4:0.
2013: «Бавария» — «Раджа» (Марокко) — 2:0.
2014: «Реал» — «Сан-Лоренсо» — 2:0.
2015: «Барселона» — «Ривер Плейт» — 3:0.
2016: «Реал» — «Касима» (Япония) — 4:2 (в дополнительное время).
Лишь в 2012-м «Коринтианс» сумел обыграть «Челси» — 1:0.
РЕКОРДЫ
Итого европейские клубы выиграли 9 из 13 турниров. А «Барселона» и «Реал» побеждали пять раз на двоих — больше, чем все бразильские команды вместе взятые.
А вот лучших бомбардиров сразу четверо: по пять мячей на счету аргентинцев Дельгадо (забивал за мексиканский «Монтеррей» в 2012-м и 2013-м) и Месси, у уругвайца Суареса, а также у португальца Криштиану Роналду.
Уже завтра главная звезда «Реала» может превзойти своего извечного соперника, если отличится в матче с «Аль-Джазирой».
КТО УЧАСТВУЕТ В ЭТОМ ГОДУ
Нынешний розыгрыш — 14-й по счету. И уже в 9-й раз в чемпионате участвует новозеландский «Окленд».
Вернее, участвовал. Согласно схеме турнира, представитель Океании начинает свой путь с квалификации, встречаясь с представителем
Так вот почти всегда новозеландцы заканчивали свое выступление досрочно. Случилось это и теперь. За право сыграть в ¼ финала они уступили 6 декабря местной «Аль-Джазире» — чемпиону ОАЭ-2016/17.
А 9 декабря прошли четвертьфиналы. «Аль-Джазира» прошла дальше, с минимальным счетом обыграв победителя Лиги чемпионов Азии «Ураву» (Япония). Мексиканская «Пачука» была сильнее марокканского клуба «Видад Касабланка» в дуэли лучших команд КОНКАКАФ и Африки.
Представители Европы и Южной Америки вступают в борьбу с полуфиналов. В этом году это «Реал» и «Гремиу», 29 ноября ставший победителем Кубка Либертадорес.
СКОЛЬКО ПОЛУЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ
Призовые за первое место составят 5 миллионов долларов США.
Финалист получит 4 миллиона. Победитель матча за 3-е место — 2,5 миллиона. Клуб, ставший 4-м — 2 миллиона, 5-м — 1,5 миллиона, 6-м — миллион, 7-м — 500 тысяч.
ЧЕМ ТУРНИР ИНТЕРЕСЕН ДЛЯ РОССИИ
Правильнее будет сказать «кем».
На сегодня из борьбы за трофей выбыли «Окленд», «Видад» и «Урава». И это единственные три клуба, в которых нет знакомых российскому зрителю персонажей.
Другое дело — полуфиналисты.
ХОНДА
Начнем с «Пачуки». В голове не укладывается, но с лета за этот мексиканский клуб выступает Кейсуке Хонда.
Известно, как его доставали в России японские журналисты. Кроме того, он не совсем тепло простился с армейцами. Евгений Гинер посчитал, что о трансфере японца в «Милан» договаривались за его спиной. В Италии у него тоже не
Такое ощущение, что полузащитник выбирал место на планете, максимально удаленное от всех стран, где засветился ранее. И выбор пал на город в мексиканской глубинке.
Забавная деталь. В понедельник на
Любопытно, что в «Пачуке» Хонда взял себе нестандартный для игрока атаки 2-й номер. Конспирация во всем. А мог бы и 1-й взять — 44-летний (!) вратарь «Пачуки» Оскар Перес выступает под 21-м.
Хотя, судя по отзывам мексиканских коллег, в «Пачуке» Хонда вовсе не бука. Игроки о нем тоже отзываются максимально тепло, отмечая не только игровые, но и человеческие качества.
ЛУАН
За «Гремиу» выступают
Последний продлил недавно контракт с клубом из
По словам Луана, в «Спартаке» он стал бы получать в пять раз больше, однако не решился на переезд в Россию. Куда интереснее ему оказаться в нашей стране в качестве игрока сборной Бразилии на чемпионате мира.
В последние дни летнего трансферного окна в «Спартаке» оказался другой игрок из «Гремиу» — Педро Роша. Когда я рассказал бразильским журналистам, что пока он играет совсем мало, они, показалось, ничуть не удивились…
БУССУФА
«Реал» интересен всем и всегда. Тем более, в Эмираты команда прилетела сильнейшим составом. Мадридцы связаны спонсорским контрактом с местной авиакомпанией, а потому участвуют во всевозможных акциях и мероприятиях. Местная пресса пестрит фото Криштиану Роналду и Зинедина Зидана.
Не пустить «Королевский клуб» в финал попытается «Аль-Джазира», которую в среду будет поддерживать заполненный до отказа стадион Шейха Зайеда.
Цвета клуба из
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Летом я работал на Кубке конфедерации в Сочи. 1 декабря был в Кремле на финальной жеребьевке чемпионата мира. Так вот на контрасте после этих мероприятий турнир в ОАЭ кажется
Впрочем, до финала время еще есть. А именно финал можно будет назвать настоящим Межконтинентальным кубком.
Клубный чемпионат мира-2017
½ финала. 12 декабря. 20.00 (время московское).
Матч за 3-е место. 16 декабря. 17.00.
Финал. 16 декабря. 20.00.