Хонда, Буссуфа и Луан против Криштиану. Самый чудной турнир ФИФА

Источник: Спорт-Экспресс

Филипп ПАПЕНКОВ

из Аль-Айна

ЧТО ТАКОЕ КЛУБНЫЙ ЧМ

Турнир заменил собой Межконтинентальный кубок, в котором ежегодно встречались лучшие команды Европы и Южной Америки (победители Кубка/Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес соответственно).

Межконтинентальный кубок проводился ежегодно с 1960-го. Первые 20 лет соперники выясняли «сильнейший клуб планеты» в двухматчевых противостояниях, а в 80-м спонсором трофея стала компания «Тойота», и поединки стали неизменно проходить в Японии.

В 2000-м ФИФА провела в Бразилии первый клубный чемпионат мира. По сути, это тот же Кубок конфедераций, только с участием лучших клубов, а не сборных. При этом «Реал» был приглашен в первый розыгрыш дополнительным участником именно как победитель Межконтинентального кубка-98.

Противоречие было налицо. И до 2005-го в ФИФА взяли паузу. А победители ЛЧ и Кубка Либертадорес продолжали выяснять лучшего в Японии. Последним обладателем титула «старого образца» стал «Порту», обыгравший ровно 13 лет назад колумбийский «Онсе Кальдас» в Йокогаме (Дмитрий Аленичев к тому моменту уже вернулся в «Спартак»).

В дальнейшем турниры объединились. Кстати, в октябре этого года.

ФИФА юридически признала, что клубы-обладатели «старого» Межконтинентального кубка имеют право называть себя клубными чемпионами мира.

Читайте также Мадридский «Реал» будет защищать титул клубного чемпиона мира

КТО УЖЕ ПОБЕЖДАЛ В ТУРНИРЕ

Поначалу не было равных бразильским клубам.

В 2000-м первым победителем нового турнира стал «Коринтианс», обыгравший в финале по пенальти «Васку да Гама».

В 2005-м «Сан-Паулу» был сильнее «Ливерпуля» (1:0), а в 2006-м «Интернасионал» с экс-спартаковцем Алексом взял верх над «Барселоной» (тоже 1:0).

Затем наступила гегемония Европы.

Финал 2007: «Милан» — «Бока Хуниорс» — 4:2.

2008: «МЮ» — «ЛДУ Кито» — 1:0.

2009: «Барселона» — «Эстудиантес» — 2:1 (в дополнительное время).

2010: «Интер» — «Мазембе» (ДР Конго) — 3:0 (впервые в финале играла команда не из Европы и Южной Америки, а из Африки).

2011: «Барселона» — «Сантос» — 4:0.

2013: «Бавария» — «Раджа» (Марокко) — 2:0.

2014: «Реал» — «Сан-Лоренсо» — 2:0.

2015: «Барселона» — «Ривер Плейт» — 3:0.

2016: «Реал» — «Касима» (Япония) — 4:2 (в дополнительное время).

Лишь в 2012-м «Коринтианс» сумел обыграть «Челси» — 1:0.

РЕКОРДЫ

Итого европейские клубы выиграли 9 из 13 турниров. А «Барселона» и «Реал» побеждали пять раз на двоих — больше, чем все бразильские команды вместе взятые.

Пеп Гвардьола — единственный тренер, в активе которого сразу три титула. Дважды он побеждал с «Барсой» и еще раз — с «Баварией».

А вот лучших бомбардиров сразу четверо: по пять мячей на счету аргентинцев Дельгадо (забивал за мексиканский «Монтеррей» в 2012-м и 2013-м) и Месси, у уругвайца Суареса, а также у португальца Криштиану Роналду.

Уже завтра главная звезда «Реала» может превзойти своего извечного соперника, если отличится в матче с «Аль-Джазирой».

КТО УЧАСТВУЕТ В ЭТОМ ГОДУ

Нынешний розыгрыш — 14-й по счету. И уже в 9-й раз в чемпионате участвует новозеландский «Окленд».

Вернее, участвовал. Согласно схеме турнира, представитель Океании начинает свой путь с квалификации, встречаясь с представителем страны-хозяйки (турнир 8 раз принимала Япония, дважды Марокко, однажды Бразилия. ОАЭ проводит у себя соревнование в третий раз).

Так вот почти всегда новозеландцы заканчивали свое выступление досрочно. Случилось это и теперь. За право сыграть в ¼ финала они уступили 6 декабря местной «Аль-Джазире» — чемпиону ОАЭ-2016/17.

А 9 декабря прошли четвертьфиналы. «Аль-Джазира» прошла дальше, с минимальным счетом обыграв победителя Лиги чемпионов Азии «Ураву» (Япония). Мексиканская «Пачука» была сильнее марокканского клуба «Видад Касабланка» в дуэли лучших команд КОНКАКАФ и Африки.

Представители Европы и Южной Америки вступают в борьбу с полуфиналов. В этом году это «Реал» и «Гремиу», 29 ноября ставший победителем Кубка Либертадорес.

СКОЛЬКО ПОЛУЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ

Призовые за первое место составят 5 миллионов долларов США.

Финалист получит 4 миллиона. Победитель матча за 3-е место — 2,5 миллиона. Клуб, ставший 4-м — 2 миллиона, 5-м — 1,5 миллиона, 6-м — миллион, 7-м — 500 тысяч.

ЧЕМ ТУРНИР ИНТЕРЕСЕН ДЛЯ РОССИИ

Правильнее будет сказать «кем».

На сегодня из борьбы за трофей выбыли «Окленд», «Видад» и «Урава». И это единственные три клуба, в которых нет знакомых российскому зрителю персонажей.

Другое дело — полуфиналисты.

ХОНДА

Начнем с «Пачуки». В голове не укладывается, но с лета за этот мексиканский клуб выступает Кейсуке Хонда.

Известно, как его доставали в России японские журналисты. Кроме того, он не совсем тепло простился с армейцами. Евгений Гинер посчитал, что о трансфере японца в «Милан» договаривались за его спиной. В Италии у него тоже не очень-то сложилось.

Такое ощущение, что полузащитник выбирал место на планете, максимально удаленное от всех стран, где засветился ранее. И выбор пал на город в мексиканской глубинке.

Забавная деталь. В понедельник на пресс-конференции «Пачуки» было много японской прессы, потому как перед этим выступал главный тренер «Уравы» (ей играть утешительный матч с пятое место с «Касабланкой). Понятно, что азиаты хотели пообщаться с Хондой. Так вот экс-армеец даже не приехал на стадион с остальной командой, которая весело фотографировалась на поле красавца-стадиона, а остался в отеле!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.055555555555557% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bckc-3DADsH/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">La fotografía del recuerdo en el Estadio Hazza Bin Zayed, donde mañana enfrentaremos a Gremio en la semifinal del #ClubWC #ElÚnicoEnMi?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от TuzosOficial (@tuzosoficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-11T17:01:11+00:00">Дек 11 2017 в 9:01 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Любопытно, что в «Пачуке» Хонда взял себе нестандартный для игрока атаки 2-й номер. Конспирация во всем. А мог бы и 1-й взять — 44-летний (!) вратарь «Пачуки» Оскар Перес выступает под 21-м.

Хотя, судя по отзывам мексиканских коллег, в «Пачуке» Хонда вовсе не бука. Игроки о нем тоже отзываются максимально тепло, отмечая не только игровые, но и человеческие качества.

ЛУАН

За «Гремиу» выступают экс-спартаковец Лукас Барриос и несостоявшийся красно-белый Луан.

Последний продлил недавно контракт с клубом из Порту-Алегри до 2020 года, забил в финале Кубка Либертадорес и был признан лучшим игроком турнира. Сегодня он — главная звезда «Гремиу». Южноамериканская пресса противопоставляет его Криштиану, заодно сватая в «Барселону».

По словам Луана, в «Спартаке» он стал бы получать в пять раз больше, однако не решился на переезд в Россию. Куда интереснее ему оказаться в нашей стране в качестве игрока сборной Бразилии на чемпионате мира.

В последние дни летнего трансферного окна в «Спартаке» оказался другой игрок из «Гремиу» — Педро Роша. Когда я рассказал бразильским журналистам, что пока он играет совсем мало, они, показалось, ничуть не удивились…

БУССУФА

«Реал» интересен всем и всегда. Тем более, в Эмираты команда прилетела сильнейшим составом. Мадридцы связаны спонсорским контрактом с местной авиакомпанией, а потому участвуют во всевозможных акциях и мероприятиях. Местная пресса пестрит фото Криштиану Роналду и Зинедина Зидана.

Не пустить «Королевский клуб» в финал попытается «Аль-Джазира», которую в среду будет поддерживать заполненный до отказа стадион Шейха Зайеда.

Цвета клуба из Абу-Даби защищает Мубарак Буссуфа. Вообще, есть в этой команде еще один хавбек, также игравший за «Анжи» и «Локомотив» (да и за «Реал», чего уж там) — Лассана Диарра. Однако он в заявку на турнир из-за травмы не вошел.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Летом я работал на Кубке конфедерации в Сочи. 1 декабря был в Кремле на финальной жеребьевке чемпионата мира. Так вот на контрасте после этих мероприятий турнир в ОАЭ кажется каким-то игрушечным.

Во-первых, безопасность. На стадион в Аль-Айне я прошел без какого-либо досмотра — темнокожий охранник, прячась от солнца под тентом, лишь махнул рукой, когда я пытался было положить рюкзак на ленту сканера. На самой арене я тоже вольготно перемещался, выйдя на поле вместе с главным тренером «Пачуки» после пресс-конференции в поисках Хонды. Кто же знал, что японец остался в отеле…

Во-вторых, антураж. Пока не добрался до Абу-Даби, где обосновался «Реал», но в Аль-Айне не увидел на улицах города ни одной афиши, посвященной турниру.

Впрочем, до финала время еще есть. А именно финал можно будет назвать настоящим Межконтинентальным кубком.

Клубный чемпионат мира-2017