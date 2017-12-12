Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
Названа самая пьющая страна Европы
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Основатель «Пятерочки» запустил проект, который начал со скандала
«Своих подонков уберите»: Яценюк о фразе, сказанной Медведеву
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:00
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:30
Гамбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:45
Бернли
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Хаддерсфилд
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Уотфорд
Все события
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Жеребьёвка ЛЕ для РФ в СМИ Запада: Заклятый враг братского клуба
«Зенит» приобрел нападающего
Альбина Джанабаева снялась топлес для обложки глянца
Кристина Агилера значительно поправилась
Ветеран семь дней ходил к врачам, получал отказ и умер
Хороший уход: репортаж из хосписа
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
8Соперники российских клубов в Лиге Европы
23Гол Витинью-Дзагоева не помог ЦСКА в Манчестере
16:07 (мск), источник: Vesti.kz

Президент «Ордабасы» предложил подстроить календарь КПЛ для успешного выступления «Астаны» в Лиге Европы

Экс-тренер сборной Казахстана, а ныне президент «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов в интервью Vesti.kz заявил, что ради участия «Астаны» в плей-офф Лиги Европы можно изменить календарь чемпионата Казахстана по футболу.

В 1/16 финала ЛЕ соперником «Астаны» будет лиссабонский «Спортинг», который после 14 туров чемпионата Португалии идет на втором месте.

«Большой плюс, что «Астана» — это команда, которая имеет хороший опыт выступления в еврокубках. Я считаю, что со «Спортингом» есть хорошие шансы.

Для того, чтобы подготовится, во-первых, нужно дать отдохнуть ребятам — хотя бы полмесяца. Они устали после выступлений на два фронта в чемпионате и в Лиги Европы.

Нужно приобрести двух-трех футболистов, способных усилить команду. Затем надо провести сборы в Турции или в Испании. Необходимо сыграть несколько контрольных матчей с хорошими оппонентами во время УТС, а затем еще пару игр с командами более высокого класса.

Станимир Стойлов — опытный тренер. Он знает как готовится к матчам. Вместе с президентом клуба Саяном Хамитжановым он сможет достойно подготовить «Астану». Я знаю, что ребята горят желанием. Это тот момент, когда ты на международной арене бьешься за честь своей страны. Все игроки будут себя показывать. Уже сейчас Юрий Логвиненко, Патрик Твумаси, Жуниор Кабананга, Ненад Эрич и другие обратили на себя внимание. Многие клубы хотят их заполучить. Мы будем болеть за них.

Календарь чемпионата Казахстана можно подстроить под «Астану». Мы согласны на все! Нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы она прошла как можно дальше. Это великолепный шанс, который предоставляется не каждый раз, — поделился Байсеитов.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы прошла сегодня, 11 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Стоит отметить, что «Астана» стала первым в истории клубом из Казахстана, который вышел в плей-офф Лиги Европы. На групповом этапе команда Станимира Стойлова заняла второе место в группе А, где также играли испанский «Вильярреал», чешская «Славия» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива.

Первый матч «Астана» проведет 15 февраля на своем поле, а через неделю состоится ответная встреча в Португалии. Точное время начала игр УЕФА официально объявит позднее.

Добавим, что футбольный сезон в Казахстане начнется в марте матчем за Суперкубок страны, в котором «Астана» сыграет с «Кайратом».

Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Президент "Ордабасы" предложил подстроить календарь КПЛ для успешного выступления "Астаны" в Лиге Европы
10 главных чувств и эмоций от первой части чемпионата России
5 проблем, которые России предстоит решить за полгода до ЧМ-2018
Жеребьёвка ЛЕ для РФ в СМИ Запада: Заклятый враг братского клуба
«Зенит» приобрел нападающего
Игроки «Локомотива» и «Нюрнберга» интересны «Спартаку» (видео)
На Олимпиаде-2018 смогут выступить 208 российских спортсменов
Агент попросил «Милан» аннулировать контракт вратаря клуба
Новости
Авто
В России появятся новые дорожные знаки Существенных реформ в области дорожных знаков не проводилось около 40 лет, говорят чиновники в правительстве
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Анфиса Чехова заменит Юлию Ковальчук в шоу про похудение В новом сезоне программы телеведущая вместе с участниками отправится в Сочи
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
7 любимых брендов Меган Маркл Современные принцессы не носят пышных платьев и тиар, зато с удовольствием одеваются в масс-маркете и подают своим подданным хороший пример вкуса
Дети
Сергей Безруков показал редкое фото дочки Снимок полуторогодовалой Маши стал очень популярен в соцсетях.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь