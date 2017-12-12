Президент «Ордабасы» предложил подстроить календарь КПЛ для успешного выступления «Астаны» в Лиге Европы

В 1/16 финала ЛЕ соперником «Астаны» будет лиссабонский «Спортинг», который после 14 туров чемпионата Португалии идет на втором месте.

«Большой плюс, что «Астана» — это команда, которая имеет хороший опыт выступления в еврокубках. Я считаю, что со «Спортингом» есть хорошие шансы.

Для того, чтобы подготовится, во-первых, нужно дать отдохнуть ребятам — хотя бы полмесяца. Они устали после выступлений на два фронта в чемпионате и в Лиги Европы.

Нужно приобрести двух-трех футболистов, способных усилить команду. Затем надо провести сборы в Турции или в Испании. Необходимо сыграть несколько контрольных матчей с хорошими оппонентами во время УТС, а затем еще пару игр с командами более высокого класса.

Станимир Стойлов — опытный тренер. Он знает как готовится к матчам. Вместе с президентом клуба Саяном Хамитжановым он сможет достойно подготовить «Астану». Я знаю, что ребята горят желанием. Это тот момент, когда ты на международной арене бьешься за честь своей страны. Все игроки будут себя показывать. Уже сейчас Юрий Логвиненко, Патрик Твумаси, Жуниор Кабананга, Ненад Эрич и другие обратили на себя внимание. Многие клубы хотят их заполучить. Мы будем болеть за них.

Календарь чемпионата Казахстана можно подстроить под «Астану». Мы согласны на все! Нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы она прошла как можно дальше. Это великолепный шанс, который предоставляется не каждый раз, — поделился Байсеитов.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы прошла сегодня, 11 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Стоит отметить, что «Астана» стала первым в истории клубом из Казахстана, который вышел в плей-офф Лиги Европы. На групповом этапе команда Станимира Стойлова заняла второе место в группе А, где также играли испанский «Вильярреал», чешская «Славия» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива.

Первый матч «Астана» проведет 15 февраля на своем поле, а через неделю состоится ответная встреча в Португалии. Точное время начала игр УЕФА официально объявит позднее.