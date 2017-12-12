Станимир Стойлов подтвердил информацию о переговорах с «Фенербахче»

В ноябре сообщалось, что стамбульский клуб рассматривает Стойлова в качестве замены Айкута Кокамана, однако продолжающаяся серия из пяти победных матчей в чемпионате позволила турку сохранить пост.

«Прежде всего, я должен сказать, что Айкут, с которым я когда-то играл вместе в “Фенербхаче”, остался на своем посту. Он подавал в отставку, но через несколько дней совет директоров отклонил ее и позволил продолжить ему работу. У меня были некоторые переговоры, но никакого конкретного предложения мне не сделали», — сказал Стойлов.

Контракт Стойлова с «Астаной» завершится в конце декабря. В последнем интервью болгарский специалист заявил, что подумывает о смене команды.

50-летний Стойлов возглавил «Астану» в июне 2014 года. Под его руководством команда добилась главных побед в своей истории — четыре подряд чемпионства, выход в групповой раунд Лиги чемпионов и два участия в группе Лиги Европы, а в декабре столичный клуб пробился в 1/16 финала ЛЕ, где его соперником станет португальский «Спортинг» из Лиссабона.