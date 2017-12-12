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15:36 (мск), источник: Vesti.kz

Станимир Стойлов: Не уверен на сто процентов, но я должен уйти из «Астаны»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов высказал мнение о противостоянии со «Спортингом» в Лиге Европы и сделал заявление о своем будущем в клубе.

Первый матч 1/16 финала пройдет 15 февраля в столице Казахстана, а ответная игра состоится через неделю. Команды установят рекорд Лиги Европы, пролетев больше семи тысяч километров на гостевую игру.

По словам Стойлова, главной проблемой для «Астаны» будет отсутствие игровой практики перед встречей со «Спортингом».

«Для «Спортинга» это хорошая жеребьевка, потому что он — фаворит. Но и у нас отличная команда, которая хочет показать свои лучшие качества. Да, конечно, путешествие будет далеким и тяжелым, но я не считаю это проблемой. Главная сложность для «Астаны» — это отсутствие игровой практики, так как чемпионат начнется весной. В это время у нас еще идет предсезонная подготовка и нельзя сказать, что команда будет в отличной форме.

Астана — это новый и очень красивый город. Стадион построен совсем недавно. В этом время года крыша будет закрыта, а откроется она только в мае. Поле искусственное, но оно очень хорошего качества, — отметил Стойлов.

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Болгарский специалист, с чьим именем связаны главные успехи в истории «Астаны», может покинуть клуб в конце декабря, когда закончится его контракт.

«У меня много предложений. Через десять дней будет решение — останусь ли я в клубе или уйду. Я не уверен на 100 процентов, но я должен уйти», — сказал Стойлов.

Ранее Стойлов заявил, что хотел в соперники российскую команду, так как клубы оттуда послабее «Спортинга», а самой «Астане» было бы удобнее из-за времени на перелет и адаптацию.

До Стойлова мнение о жеребьевке высказали президент «Астаны» Саян Хамитжанов, главный тренер Станимир Стойлов, вратарь и капитан Ненад Эрич, защитники Дмитрий Шомко и Абзал Бейсебеков, хавбек Марин Томасов и Срджан Граховац, а также менеджер главной команды «Спортинга» Андре Жеральдеш.

В интервью Vesti.kz шансы «Астаны» и «Спортинга» оценили президент «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов, бывший тренер «Кайрата» Владимир Гулямхайдаров и президент ПФЛК Азамат Айтхожин.

Отметим, что «Астана» стала первым в истории Казахстана клубом, который дошел до 1/16 финала Лиги Европы.

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