Статую Марадоны, открытую в Индии, высмеяли в интернете за неправдоподобность

Статуя, как сообщает The Guardian, была представлена в Калькутте. Она изображает 25-летнего Марадону с кубком мира в руках, обладателем которого он стал в 1986 году вместе со сборной Аргентины на чемпионате мира в Мексике.

Журналист Петер Коатес разместил фото статуи в своем микроблоге в Twitter. «Приятно видеть, что тот парень, что создал бюст Роналду, все еще в деле», — написал он, намекнув на установленный в аэропорту Мадейры бюст нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, чей комичный вид также стал поводом для шуток.