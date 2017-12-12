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16:52 (мск), источник: Р-Спорт

Статую Марадоны, открытую в Индии, высмеяли в интернете за неправдоподобность

МОСКВА, 12 дек — Р-Спорт. Статуя футболиста Диего Марадоны, открытая в Индии, стала объектом насмешек интернет-пользователей, поскольку знаменитый аргентинец в своем скульптурном воплощении оказался не слишком похожим на себя.

Статуя, как сообщает The Guardian, была представлена в Калькутте. Она изображает 25-летнего Марадону с кубком мира в руках, обладателем которого он стал в 1986 году вместе со сборной Аргентины на чемпионате мира в Мексике.

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Журналист Петер Коатес разместил фото статуи в своем микроблоге в Twitter. «Приятно видеть, что тот парень, что создал бюст Роналду, все еще в деле», — написал он, намекнув на установленный в аэропорту Мадейры бюст нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, чей комичный вид также стал поводом для шуток.

В комментариях к записи пользователями соцсети были выдвинуты шуточные предположения, что скульптура больше напоминает бывшего тренера сборной Англии по футболу Роя Ходжсона, экс-игрока НБА Ларри Берда, актера Патрика Даффи или чью-то бабушку.

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