Легендарный аргентинец, который в 1986 году стал чемпионом мира, запечатлен с кубком мира в руках.
Статую Марадоны, открытую в Индии, высмеяли в интернете за неправдоподобность
МОСКВА, 12 дек —
МОСКВА, 12 дек —
Статуя, как сообщает The Guardian, была представлена в Калькутте. Она изображает 25-летнего Марадону с кубком мира в руках, обладателем которого он стал в 1986 году вместе со сборной Аргентины на чемпионате мира в Мексике.
Журналист Петер Коатес разместил фото статуи в своем микроблоге в Twitter. «Приятно видеть, что тот парень, что создал бюст Роналду, все еще в деле», — написал он, намекнув на установленный в аэропорту Мадейры бюст нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, чей комичный вид также стал поводом для шуток.
В комментариях к записи пользователями соцсети были выдвинуты шуточные предположения, что скульптура больше напоминает бывшего тренера сборной Англии по футболу Роя Ходжсона,