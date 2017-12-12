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13:13 (мск), источник: Sports.kz

Каковы перспективы Юрия Логвиненко в Ла Лиге

В СМИ появилась неподтвержденная информация об интересе испанской «Малаги» к защитнику «Астаны» Юрию Логвиненко.

Смог ли бы этот казахстанский футболист заиграть в испанском чемпионате? С этим вопросом Sports.kz обратился к известному в прошлом защитнику многих казахстанских команд Юрию Конькову.

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— Это очень приятная новость, и если она, действительно, подтвердится, то Юрий обязательно должен попробовать свои силы в таком сильном чемпионате. Знаю, как он относится к тренировкам, как стремится достигнуть успеха, поэтому у него может все получиться. Мастерства и тактической грамотности у футболиста хватит, вопрос в том, как он сможет выдержать ритм всех этих игр испанского чемпионата. Одно дело, когда ты такие серьезные матчи проводишь не постоянно, чередуя их с менее напряженными, и другое — когда каждая игра проходит в тяжелой борьбе. А в чемпионате Испании ожидать других, естественно, не приходится, — сказал Коньков.

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