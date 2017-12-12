10 имен. Кто возглавит брестское «Динамо»?

Йозеф ХОВАНЕЦ (Чехия), 57 лет Последнее место работы: с октября 2014-го по апрель 2015-го руководил братиславским «Слованом». Тренерские достижения: чемпион Чехии (1998), квалификация со сборной Чехии на EURO-2000, тренер года в Чехии (1998, 1999, 2000). Легендарный футболист пражской «Спарты» имеет множество регалий в качестве игрока и тренера. В 2006 году кандидатура Хованеца рассматривалась в качестве варианта и для сборной Беларуси. Йозеф пользуется большим авторитетом в Чехии: работал в качестве тренера, футбольного функционера и комментатора. Сотрудничает с местным футбольным союзом в качестве консультанта. В 2005-м Хованец возглавлял «Кубань», а в сезоне-2012/13 работал в эмиратском клубе «Бани Яс» из Абу-Даби. Намек никому не надо объяснять? Михал БИЛЕК (Чехия), 52 года Последнее место работы: с сентября 2016-го по 12 апреля 2017-го был у руля «Высочины». Тренерские достижения: четвертьфинал EURO-2012 со сборной Чехии, чемпион страны и обладатель Кубка Чехии (2007). Главные успехи Билека пришлись на национальную сборную, которую он возглавлял почти четыре года. Стоит отметить и умение Михала работать с молодежью: в 2003-м ведомая им чешская дружина стала бронзовым призером чемпионата Европы U-19. Национальные титулы Билеку покорились во время сотрудничества со «Спартой». Летом 2014-го чех возглавил тбилисское «Динамо», но спустя два месяца покинул команду. Причина — изменение финансовой стратегии клуба и омоложение команды. Помимо Билека грузинский клуб покинули 12 игроков основного состава. Радослав ЛАТАЛ (Чехия), 47 лет. Последнее место работы: с марта 2015-го по март 2017-го возглавлял польский «Пяст». Тренерские достижения: Кубок Словакии (2013/14), лучший тренер чемпионата Польши (2015/16). Известный в прошлом полузащитник, отыгравший 187 игр за «Шальке», и обладатель серебра EURO-1996 в качестве игрока. Тренерский путь Латала начался в клубе третьего дивизиона, но со временем наставник переключился на легионерский вектор развития карьеры. Полтора года в словацком «Кошице» принесли Кубок страны, а наиболее плодотворно Радослав потрудился с «Пястом». В сезоне-2015/16 Латал привел команду из Гливице к первым в истории медалям в «экстраклясе». Серебро для клуба и звание тренера года для самого чеха. Мирослав порывался покинуть «Пяст» еще летом 2016-го, но все-таки отработал до марта этого года.

Иван ГАШЕК (Чехия), 54 года

Последнее место работы: с января по октябрь 2017-го трудился в арабском клубе «Эмирейтс».

Тренерские достижения: чемпион Чехии (2000, 2001), Кубок Саудовской Аравии (2012).



Именитый футболист пражской «Спарты» тренерскую карьеру начал в родной команде и дважды привел ее к титулу. Затем Гашек работал во французском «Страсбурге», Японии и краткосрочно тренировал сборную Чехии. С 2004 года Иван практикует в арабских странах: Саудовская Аравия, ОАЭ, сборная Катара. Также Гашек руководил Чешским футбольным союзом. Является двоюродным братом знаменитого хоккейного вратаря Доминика Гашека. Из последнего клуба «Эмирейтс» был уволен за плохие результаты после 6 туров чемпионата: одна победа, ничья и четыре поражения. Общественность и болельщики сейчас активно сватают Гашека на место главного в «Спарту».



Зденек ШЧАСНЫ (Чехия), 60 лет

Последнее место работы: с апреля 2015-го по сентябрь 2016-го возглавлял пражскую «Спарту».

Тренерские достижения: чемпион Чехии (1999), Кубок Чехии (2001), чемпион и обладать Кубка Венгрии (2011/12).



Шчасны — тренер с огромным опытом. Стал первым чешским наставником, руководившим иностранным клубом на групповом этапе Лиги чемпионов («Панатинаикос», 2004). Сделал «золотой» дубль в Венгрии и в следующем сезоне спасал от вылета «Теплице». Плодотворным получилось возвращение Зденека в «Спарту» в апреле 2015-го. Проиграв в квалификации Лиги чемпионов московскому ЦСКА, пражане прошли в группу Лиги Европы и дошли до четвертьфинала, где уступили «Вильярреалу». По пути были разгромлены «Краснодар» и «Лацио». В сезоне-2016/17 команда Шчасны не смогла одолеть в квалификации ЛЧ «Стяуа», но снова попала в группу ЛЕ. Правда, тренер ушел в отставку после поражения в пражском дерби со «Славией» в сентябре. И с тех пор пребывает в статусе безработного.



Мирослав БЕРАНЕК (Чехия), 60 лет

Последнее место работы: с июля 2014-го по июнь 2015-го был у руля пражской «Славии».

Тренерские достижения: Кубок Чехии (2002), чемпион Европы U-21 с молодежной сборной Чехии (2002), чемпион страны и обладатель Кубка Венгрии (2006/07), Кубок Казахстана (2012).



Звездный час Беранека пришелся на 2002 год, когда ведомая им чешская «молодежка» стала чемпионом Европы. После успеха с «Дебреценом», Мирослав на сезон отправился заработать денег в арабский «Аль-Васл». Позднее Беранек руководил сборной Казахстана и «Астаной». Возвращение в «Славию» получилось неудачным, а творческий отпуск тренера пока продолжается.



Томас ЛЕТШ (Германия), 49 лет

Последнее место работы: июль — август 2017-го в «Эрцгебирге Ауэ».

Тренерские достижения: победитель Оберлиги Баден-Вюртемберга (2008/09, Д5 Германии).



Летш начинал карьеру в минорных немецких лигах. В частности, с убедительным отрывом поднял в классе «Зонненхоф Гроссашпах». Однако летом вместо него назначили более именитого специалиста. Томас отправился в Австрию и несколько лет трудился в молодежной Академии «Ред Булла» с возрастами U-16, U-18 и командой U-19 (Юношеская лига УЕФА). В декабре 2015-го два матча исполнял обязанности главного тренера «Зальцбурга» (победа и ничья). Позже возглавлял клуб второго австрийского дивизиона «Лиферинг». Летом этого года Летш получил шанс работы во второй немецкой бундеслиге, но не использовал его. Два матча чемпионата и кубковую игру возглавляемый Томасом «Эрцгебирге» проиграл. Руководство не стало считать до четырех и уволило Летша.



Фалько ГЕТЦ (Германия), 55 лет

Последнее место работы: апрель — май 2016-го во «Франкфурте».

Тренерские достижения: занимал 4-е и 6-е места с «Гертой» в бундеслиге, выигрывал минорные лиги.



Гетц был добротным немецким нападающим, который прославился бегством из ГДР в ФРГ. Выступал за «Байер», «Кельн» и «Галатасарай». Тренерская карьера у Фалько пока складывается не так успешно. Рулевой поработал три года с дублем «Герты» и после провел два хороших года у руля первой команды. Выводил «Хольштайн Киль» в третью бундеслигу. Опускал «Мюнхен-1860» во вторую… Весной 2016-го Гетца пригласили на роль спасателя во «Франкфурт», но не сложилось: четыре поражения и бесполезная победа в последнем туре. Впрочем, судя по последующим результатам, спасти «черно-синих» не смог бы никто.