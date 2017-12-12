Казахстанский футболист с опытом игры в Европе предпочел «Астане» другой клуб КПЛ
Атакующий полузащитник кокшетауского «Окжетпеса» Максим Федин подписал контракт с костанайским «Тоболом», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Атакующий полузащитник кокшетауского «Окжетпеса» Максим Федин подписал контракт с костанайским «Тоболом», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ведущим игроком молодежной сборной Казахстана интересовались ряд клубов казахстанской
Стоит также учесть, что «Астана» на его позицию подписала других талантливых футболистов — Бахтиера Зайнутдинова из «Тараза» и Юрия Перцуха из «Акжайыка».
Таким образом, ближайший сезон Максим Федин проведет в составе «Тобола». Воспитанник павлодарского клуба начинал свою карьеру в столичном «Байтереке» в первой лиге. Оттуда универсальный футболист уехал в Сербию, где пытался заиграть в составе местного «Спартака» из Суботицы. В прошлом году он вернулся в Казахстан и защищал цвета «Атырау».
В составе «Окжетпеса» в текущем году хавбек сыграл 26 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Вызывался в национальную сборную Казахстана, однако дебютировать за нее не успел.