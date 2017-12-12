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11:27 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист с опытом игры в Европе предпочел «Астане» другой клуб КПЛ

Атакующий полузащитник кокшетауского «Окжетпеса» Максим Федин подписал контракт с костанайским «Тоболом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ведущим игроком молодежной сборной Казахстана интересовались ряд клубов казахстанской премьер-лиги. Фаворитом в борьбе за него считалась «Астана», однако молодой футболист предпочел перейти в костанайскую команду, чтобы иметь стабильную игровую практику.

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Стоит также учесть, что «Астана» на его позицию подписала других талантливых футболистов — Бахтиера Зайнутдинова из «Тараза» и Юрия Перцуха из «Акжайыка».

Таким образом, ближайший сезон Максим Федин проведет в составе «Тобола». Воспитанник павлодарского клуба начинал свою карьеру в столичном «Байтереке» в первой лиге. Оттуда универсальный футболист уехал в Сербию, где пытался заиграть в составе местного «Спартака» из Суботицы. В прошлом году он вернулся в Казахстан и защищал цвета «Атырау».

В составе «Окжетпеса» в текущем году хавбек сыграл 26 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Вызывался в национальную сборную Казахстана, однако дебютировать за нее не успел.

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