«Астана» не сможет сыграть с «Амкаром» в феврале из-за Лиги Европы

Однако 15 февраля чемпион Казахстана проведет первый матч с лиссабонским «Спортингом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, матч с «Амкаром» столичная команда в этот день никак не сможет провести.

Ответная игра «Астаны» и «Спортинга» пройдет через неделю, 22 февраля, в Португалии. Подробную информацию о будущем сопернике чемпиона Казахстана, который является родным клубом Криштиану Роналду, можно узнать здесь.

Стоит отметить, что столичная команда стала первым в истории Казахстана клубом, который вышел в плей-офф Лиги Европы. На групповом этапе команда Станимира Стойлова заняла второе место в группе А, где также играли испанский «Вильярреал», чешская «Славия» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива.