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10:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» не сможет сыграть с «Амкаром» в феврале из-за Лиги Европы

Пермский «Амкар» на своем официальном сайте объявил о товарищеском матче с «Астаной» в рамках зимних сборов в турецком Белеке, который должен был состояться 15 февраля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Однако 15 февраля чемпион Казахстана проведет первый матч с лиссабонским «Спортингом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, матч с «Амкаром» столичная команда в этот день никак не сможет провести.

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Ответная игра «Астаны» и «Спортинга» пройдет через неделю, 22 февраля, в Португалии. Подробную информацию о будущем сопернике чемпиона Казахстана, который является родным клубом Криштиану Роналду, можно узнать здесь.

Стоит отметить, что столичная команда стала первым в истории Казахстана клубом, который вышел в плей-офф Лиги Европы. На групповом этапе команда Станимира Стойлова заняла второе место в группе А, где также играли испанский «Вильярреал», чешская «Славия» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива.

Напомним, что ранее также сообщалось, что «Астана» договорилась о товарищеском матче с московским «Спартаком». Игра пройдет 22 января в Дубае.

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