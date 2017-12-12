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00:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Драка после дерби Манчестера началась из-за Ибрагимовича?

После матча чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (1:2) в подтрибунных помещениях произошла драка между игроками двух команд, сообщает Marca.

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В потасове приняли участие около 20 человек.

По сведениям очевидцев, драться футболисты начали после того, как игроки «Сити» задели Златана Ибрагимовича. Один из «горожан» выкрикнул Златану: «Ибра, ты много говоришь, но мало двигаешься». «Красные дьяволы» негативно восприняли это и заступились за шведа.

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Как ранее сообщал «СЭ», после этого в раздевалку «Сити» зашел Жозе Моуринью, чтобы высказать свое недовольство поведением соперников. Португалец подрался с голкипером Эдерсоном. Он ударил оппонента пластиковой бутылкой по голове, а тот в ответ плеснул в тренера молоком. Другие игроки «Сити» облили португальца водой.

Началась массовая драка, в которой приняли участие нападающий «МЮ» Ромелу Лукаку, тренер вратарей «красных дьяволов» Силвину Лору, а также тренер «Манчестер Сити» Мигель Артета.

Обе команды могут быть серьезно наказаны Футбольной ассоциацией.

Манчестер Юнайтед 1:2
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
10.12.2017, 19:30 Зрители: 74847 основной раунд: 16-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Хосеп Гвардьола
Голы
45+2′ Маркус Рэшфорд 19
21 Давид Сильва 43′
30 Николас Отаменди 54′
Составы
Давид де Хеа 1
Антонио Валенсия 25
90′ Эшли Янг 18
Крис Смоллинг 12
Антони Марсьяль 11
63′ Маркус Рэшфорд 19
Ромелу Лукаку 9
Неманья Матич 31
36′ 45′ Маркос Рохо 5
Виктор Линделеф 2
76′ Джесси Лингард 14
Златан Ибрагимович 10
79′ 82′ Андер Агуэра Эррера 21
Хуан Мануэль Мата 8
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер 4′
18 Фабиан Делф
30 Николас Отаменди
17 Кевин Де Брейне
21 Давид Сильва 73′
25 Фернандинью
7 Рахим Стерлинг
4 Венсан Компани 45′
8 Илкай Гюндоган
33 Габриэл Жезус 59′
15 Эльяким Мангала
19 Лерой Сане 88′
20 Бернарду Силва
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 7
2 Угловые 8
16 Фолы 10
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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