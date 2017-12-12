Драка после дерби Манчестера началась из-за Ибрагимовича?

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В потасове приняли участие около 20 человек.

По сведениям очевидцев, драться футболисты начали после того, как игроки «Сити» задели Златана Ибрагимовича. Один из «горожан» выкрикнул Златану: «Ибра, ты много говоришь, но мало двигаешься». «Красные дьяволы» негативно восприняли это и заступились за шведа.

Как ранее сообщал «СЭ», после этого в раздевалку «Сити» зашел Жозе Моуринью, чтобы высказать свое недовольство поведением соперников. Португалец подрался с голкипером Эдерсоном. Он ударил оппонента пластиковой бутылкой по голове, а тот в ответ плеснул в тренера молоком. Другие игроки «Сити» облили португальца водой.

Началась массовая драка, в которой приняли участие нападающий «МЮ» Ромелу Лукаку, тренер вратарей «красных дьяволов» Силвину Лору, а также тренер «Манчестер Сити» Мигель Артета.