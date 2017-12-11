Время перемен. Обзор межсезонья в казахстанской премьер-лиге

Патриком Твумаси интересуется московский «Спартак»

Это, может быть, как правдой, так и неправдой. Твумаси — безусловно, интересный футболист, заслуживающий того, чтобы попробовать свои силы в другом клубе. Вот только пробиться в нынешний состав действующего чемпиона России будет нелегко. Луис Адриано набрал шикарную форму, Зе Луишу нет равных по игре на «втором этаже», Квинси Промес — один из лучших крайних форвардов РФПЛ.

Разве что Патрику придется довольствоваться выходами на замену. Да и то не факт, учитывая, что у «красно-белых» на лавке сидят Лоренсо Мельгарехо и Ивелин Попов. С другой стороны, Твумаси с момента непродолжительного выступления у Станислава Черчесова в «Амкаре» заметно прибавил, в связи с чем может снова испробовать уровень российского футбола. Если не в «Спартаке», то в другом клубе.

Станимир Стойлов в раздумье

Контракт болгарского специалиста, пребывающего сейчас на родине, рассчитан с «Астаной» до 31 декабря 2017 года. Стойлов уже заявил о том, что не вел переговоров с нынешним клубом на тему его пролонгации. При этом отметил, что имеет предложения из других команд, вследствие чего со своим будущем намерен определиться до конца текущего месяца.

Однако не верится, что он сможет оставить «Астану». Ведь при нем клуб добился потрясающих успехов на европейской арене, не говоря о четырех чемпионствах подряд в КПЛ. Поэтому в столице постараются сделать все, чтобы сохранить тренера на ближайшие несколько лет, в противном случае это будет самой большой потерей для казахстанского футбола за последнее десятилетие.

Валерий Карпин — в «Иртыше»?

Все на тоненького. Имя российского специалиста часто всплывает в период летнего и зимнего межсезонья, тем более он соскучился по тренерскому ремеслу. Если несколько лет назад можно было смело сказать, что Карпин не приедет в Казахстан, то сейчас КПЛ стала узнаваемой для российского рынка. Во многом успешному выступлению «Астаны» в Европе и приезду Андрея Аршавина в «Кайрат».

Кроме того, в 2014 году в том же «Иртыше» работали соотечественники Валерия Карпина — Дмитрий Черышев с Юрием Никифоровым. Следовательно, экс-тренер московского «Спартака» и армавирского «Торпедо» может всерьез задуматься над предложением «Иртыша».

Аздрен Лулаку близок к уходу из «Астаны»

24 декабря 2016 года албанский форвард подписал двухгодичный контракт с чемпионом Казахстана. Перешел на правах свободного агента и в статусе лучшего бомбардира чемпионата Румынии. Однако в КПЛ у него не пошли дела. За астанчан в 17 играх забил один гол при двух голевых передачах. Такая низкая результативность не устроило клубное руководство, отдавшее нападающего в аренду в «Тобол». Увы, за костанайский клуб и вовсе не отличился ни разу в 13 матчах.

Вот и гадай, то ли снова не попал в свою команду, то ли адаптация тяжело далась. Причем на тренировках Лулаку выглядел одним из лучших, а как выходил на поле в официальных матчах, попросту растворялся. Исходя из этого позиция столичного клуба ясна, нет смысла держать форварда, забивающего раз в год. Кстати, по сообщениям албанских СМИ, ежемесячная зарплата футболиста составляла 35−40 тысяч долларов.

Бюджет «Актобе» останется на прежнем уровне

Клубу планируется выделить два миллиарда тенге на 2018 год. Весьма неплохие средства, чтобы не плестись в хвосте турнирной таблицы. Вдобавок бюджет может быть увеличен при удачном выступлении команды.