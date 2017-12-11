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19:18 (мск), источник: ТАСС

FA расследует стычку, произошедшую между игроками и тренерами МЮ и «Манчестер Сити»

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование стычки, которая произошла между игроками и тренерами клубов «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в подтрибунном помещении по окончании очного матча. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

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12
фотографий
12
фотографий

Встреча 16-го тура прошла в воскресенье и завершилась гостевой победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Благодаря данной победе клуб упрочил лидерство в чемпионате Англии (46 очков) и стал опережать идущий вторым «Манчестер Юнайтед» (35) на 11 баллов.

«FA запросила комментарии обеих команд в связи с инцидентом, который произошел после вчерашней игры», — сообщила The Telegraph.

По данным газеты, по окончании матча «Манчестер Сити» праздновал победу в раздевалке, распевая песни и громко слушая музыку. Главный тренер хозяев Жозе Моуринью на португальском языке попросил футболистов гостей вести себя тише, бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон вступил в конфликт с Моуринью, в результате чего между двумя командами началась стычка. В ходе конфликта нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку бросил бутылку с водой в тренера «Манчестер Сити» Микеля Артету, в результате чего специалист получил рассечение лба.

Манчестер Юнайтед 1:2
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
10.12.2017, 19:30 Зрители: 74847 основной раунд: 16-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Хосеп Гвардьола
Голы
45+2′ Маркус Рэшфорд 19
21 Давид Сильва 43′
30 Николас Отаменди 54′
Составы
Давид де Хеа 1
Антонио Валенсия 25
90′ Эшли Янг 18
Крис Смоллинг 12
Антони Марсьяль 11
63′ Маркус Рэшфорд 19
Ромелу Лукаку 9
Неманья Матич 31
36′ 45′ Маркос Рохо 5
Виктор Линделеф 2
76′ Джесси Лингард 14
Златан Ибрагимович 10
79′ 82′ Андер Агуэра Эррера 21
Хуан Мануэль Мата 8
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер 4′
18 Фабиан Делф
30 Николас Отаменди
17 Кевин Де Брейне
21 Давид Сильва 73′
25 Фернандинью
7 Рахим Стерлинг
4 Венсан Компани 45′
8 Илкай Гюндоган
33 Габриэл Жезус 59′
15 Эльяким Мангала
19 Лерой Сане 88′
20 Бернарду Силва
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 7
2 Угловые 8
16 Фолы 10
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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