FA расследует стычку, произошедшую между игроками и тренерами МЮ и «Манчестер Сити»

Встреча 16-го тура прошла в воскресенье и завершилась гостевой победой «Манчестер Сити» со счетом 2:1. Благодаря данной победе клуб упрочил лидерство в чемпионате Англии (46 очков) и стал опережать идущий вторым «Манчестер Юнайтед» (35) на 11 баллов.

По данным газеты, по окончании матча «Манчестер Сити» праздновал победу в раздевалке, распевая песни и громко слушая музыку. Главный тренер хозяев Жозе Моуринью на португальском языке попросил футболистов гостей вести себя тише, бразильский вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон вступил в конфликт с Моуринью, в результате чего между двумя командами началась стычка. В ходе конфликта нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку бросил бутылку с водой в тренера «Манчестер Сити» Микеля Артету, в результате чего специалист получил рассечение лба.