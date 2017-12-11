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16:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Руководство «ПСЖ» разрешило Неймару уехать в Бразилию по личным делам

Нападающий «ПСЖ» Неймар несколько дней не тренировался с командой и не присутствовал на клубной базе.

Источник: AP 2017

Руководство французского клуба разрешило форварду уехать в Бразилию по личным делам.

«Он действительно приезжал в Бразилию, но у нас нет доступа к его личной жизни», — цитирует агента Неймара Noticias ao Minuto.

Неймар из-за дисквалификации пропустил прошедший матч чемпионата Франции с «Лиллем» (3:1). 16 декабря «ПСЖ» на выезде сыграет против «Ренна». В текущем сезоне бразилец провёл в первенстве 12 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 6 передач.

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