Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Руководство «ПСЖ» разрешило Неймару уехать в Бразилию по личным делам
Нападающий «ПСЖ» Неймар несколько дней не тренировался с командой и не присутствовал на клубной базе.
Нападающий «ПСЖ» Неймар несколько дней не тренировался с командой и не присутствовал на клубной базе.
Руководство французского клуба разрешило форварду уехать в Бразилию по личным делам.
«Он действительно приезжал в Бразилию, но у нас нет доступа к его личной жизни», — цитирует агента Неймара Noticias ao Minuto.
Неймар