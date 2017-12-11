Моуринью после манчестерского дерби ударил бутылкой по голове вратаря соперников

Источник: Reuters

Как сообщает The Telegraph, «горожане» бурно отмечали победу в дерби. Такое поведение не понравилось главному тренеру «МЮ» Жозе Моуринью.

Футбол Англия 2017/2018 Тур 16, 10.12.2017, 19:30 Манчестер Юнайтед 1 Манчестер Сити 2

По информации источника, португальский специалист подошел к раздевалке «Сити» и высказал недовоство. Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон ответил Моуринью, за что тот ударил футболиста пластиковой бутылкой по голове.

Отмечается, что все кончилось массовой потасовкой, которую прервали сотрудники службы безопасности. В конфликте активное участие принимал форвард «красных дьяволов» Ромелу Лукаку и помощник главного тренера «горожан» Микель Артета, которому рассекли бровь.