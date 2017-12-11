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12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
10:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Моуринью после манчестерского дерби ударил бутылкой по голове вратаря соперников

После матча 16-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Манчестер Сити» (1:2), произошел конфликт.

Источник: Reuters

Как сообщает The Telegraph, «горожане» бурно отмечали победу в дерби. Такое поведение не понравилось главному тренеру «МЮ» Жозе Моуринью.

Футбол
Англия 2017/2018
Тур 16, 10.12.2017, 19:30
Манчестер Юнайтед
1Манчестер Сити2

По информации источника, португальский специалист подошел к раздевалке «Сити» и высказал недовоство. Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон ответил Моуринью, за что тот ударил футболиста пластиковой бутылкой по голове.

Отмечается, что все кончилось массовой потасовкой, которую прервали сотрудники службы безопасности. В конфликте активное участие принимал форвард «красных дьяволов» Ромелу Лукаку и помощник главного тренера «горожан» Микель Артета, которому рассекли бровь.

После 16-и туров «Сити» лидирует в турнирной таблице. Его отрыв от идущей второй команды Жозе Моуринью увеличился до 11 очков.

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