Моуринью после манчестерского дерби ударил бутылкой по голове вратаря соперников
После матча 16-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Манчестер Сити» (1:2), произошел конфликт.
После матча 16-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Манчестер Сити» (1:2), произошел конфликт.
Как сообщает The Telegraph, «горожане» бурно отмечали победу в дерби. Такое поведение не понравилось главному тренеру «МЮ» Жозе Моуринью.
По информации источника, португальский специалист подошел к раздевалке «Сити» и высказал недовоство. Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон ответил Моуринью, за что тот ударил футболиста пластиковой бутылкой по голове.
Отмечается, что все кончилось массовой потасовкой, которую прервали сотрудники службы безопасности. В конфликте активное участие принимал форвард «красных дьяволов» Ромелу Лукаку и помощник главного тренера «горожан» Микель Артета, которому рассекли бровь.
После 16-и туров «Сити» лидирует в турнирной таблице. Его отрыв от идущей второй команды Жозе Моуринью увеличился до 11 очков.