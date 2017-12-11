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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Актобе» обошел Аршавина в голосовании за лучший гол сезона в КПЛ-2017

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) завершила голосование «Лучший гол сезона-2017», информирует официальный сайт лиги.

По итогам опроса, лучшим признан гол нападающего «Актобе» Игоря Зеньковича в ворота карагандинского «Шахтера», забитый в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу.

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При этом совсем немного от Зеньковича отстал полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, ставший в итоге вторым.

Финальное расположение номинантов в голосовании по итогам суммирования баллов, набранных в Instagram и Вконтакте, выглядит следующим образом:
1. Игорь Зенькович, «Шахтер» — «Актобе» — 2 698
2. Андрей Аршавин, «Кайрат» — «Астана» — 2 496
3. Исламбек Куат, «Астана» — «Кайрат» — 942
4. Джуниор Кабананга, «Астана» — «Атырау» — 586
5. Георгий Жуков, «Актобе» — «Кайрат» — 564
6. Магомед Парагульгов, «Кайрат» — «Ордабасы» — 501
7. Пабло Фонтанелло, «Ордабасы» — «Акжайык» — 420
8. Эгон Вух, «Тобол» — «Окжетпес» — 392
9. Бауыржан Исламхан, «Кайрат» — «Ордабасы» — 333
10. Исаэль Барбоза, «Акжайык» — «Кайрат» — 309.

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