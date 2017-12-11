Форвард «Актобе» обошел Аршавина в голосовании за лучший гол сезона в КПЛ-2017

По итогам опроса, лучшим признан гол нападающего «Актобе» Игоря Зеньковича в ворота карагандинского «Шахтера», забитый в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу.

При этом совсем немного от Зеньковича отстал полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, ставший в итоге вторым.