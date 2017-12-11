Гендиректор ФК «Шахтер» Палкин назвал беспределом работу судьи в матче с «Зарей»

Встреча, состоявшаяся в Запорожье, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зари», которая забила два гола в компенсированное время после трех удалений у «горняков». В составе «Шахтера» красные карточки получили Иван Петряк (79-я минута), Фред (86) и Ярослав Ракицкий (90). Встречу обслуживали Сергей Бойко (главный судья) и лайнсмены Андрей Скрипка и Александр Войтюк.