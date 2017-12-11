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08:59 (мск), источник: Р-Спорт

Гендиректор ФК «Шахтер» Палкин назвал беспределом работу судьи в матче с «Зарей»

МОСКВА, 11 дек — Р-Спорт. Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин назвал беспределом работу арбитра в матче 19-го тура чемпионата Украины по футболу с луганской «Зарей».

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в Запорожье, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зари», которая забила два гола в компенсированное время после трех удалений у «горняков». В составе «Шахтера» красные карточки получили Иван Петряк (79-я минута), Фред (86) и Ярослав Ракицкий (90). Встречу обслуживали Сергей Бойко (главный судья) и лайнсмены Андрей Скрипка и Александр Войтюк.

«Дорогие друзья, за все мои годы работы в клубе я ещё не видел такого беспредела, который судья устроил в сегодняшнем матче. Такое судейство убивает футбол», — написал Палкин на своей странице в Facebook.

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