Месси повторил рекорд Мюллера по числу голов за один клуб в европейских топ-лигах

Аргентинец, поразивший ворота «Вильярреала» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Испании, в составе «сине-гранатовых» отличился 525 раз во всех турнирах.

Месси, дебютировавший за основной состав «Барселоны» в 2004 году, в конце ноября заключил новый контракт с клубом, который действует до конца сезона-2020/2021. Аргентинский форвард пять раз получал приз «Золотой мяч», четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании, в настоящее время является лучшим бомбардиром в истории клуба и Ла Лиги.