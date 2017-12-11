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08:48 (мск), источник: Р-Спорт

Месси повторил рекорд Мюллера по числу голов за один клуб в европейских топ-лигах

МОСКВА, 11 дек — Р-Спорт. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси повторил рекорд экс-игрока мюнхенской «Баварии» Герда Мюллера по числу мячей, забитых за один клуб в европейских топ-лигах, сообщается на официальной странице каталонского футбольного клуба в микроблоге в Twitter.

Источник: Reuters

Аргентинец, поразивший ворота «Вильярреала» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Испании, в составе «сине-гранатовых» отличился 525 раз во всех турнирах.

Месси, дебютировавший за основной состав «Барселоны» в 2004 году, в конце ноября заключил новый контракт с клубом, который действует до конца сезона-2020/2021. Аргентинский форвард пять раз получал приз «Золотой мяч», четырежды становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании, в настоящее время является лучшим бомбардиром в истории клуба и Ла Лиги.

Мюллер защищал цвета «Баварии» с 1964 по 1979 год.

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