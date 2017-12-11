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08:43 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Порту» разгромили «Виторию» в матче чемпионата Португалии

МОСКВА, 11 дек — Р-Спорт. «Порту» разгромил «Виторию» (Сетубал) в матче 14-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Источник: AFP 2017

Встреча, состоявшаяся на поле «Витории», завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Венсан Абубакар (31-я, 45-я, с пенальти, и 69-я минуты), дубль оформил Мусса Марега (40 и 82).

«Порту» с 36 очками возглавляет турнирную таблицу, «Витория» (10) занимает 16-е место.

Порту
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