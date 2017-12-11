В результате этой ситуации прославленному борцу из Монголии пришлось отказаться от титула ёкодзуны и досрочно завершить профессиональную карьеру.
Футболисты «Порту» разгромили «Виторию» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 11 дек —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 11 дек —
Встреча, состоявшаяся на поле «Витории», завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, в составе которых
«Порту» с 36 очками возглавляет турнирную таблицу, «Витория» (10) занимает 16-е место.