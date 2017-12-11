Футболисты «Порту» разгромили «Виторию» в матче чемпионата Португалии

Встреча, состоявшаяся на поле «Витории», завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Венсан Абубакар (31-я, 45-я, с пенальти, и 69-я минуты), дубль оформил Мусса Марега (40 и 82).