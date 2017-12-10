«Милан» одержал первую победу под руководством Гаттузо

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Минобороны ответило на слова МИД Франции о присвоенной победе
Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.12
Марсель3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
10.12
Вильярреал0
Барселона2
Футбол. Зарубежный
10.12
Милан2
Болонья1
Футбол. Зарубежный
10.12
Заря Лг2
Шахтер Д1
Футбол. Зарубежный
10.12
Леванте1
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
10.12
Аугсбург1
Герта1
Футбол. Зарубежный
10.12
Сассуоло2
Кротоне1
Футбол. Зарубежный
10.12
Манчестер Юнайтед1
Манчестер Сити2
Футбол. Премьер-лига
10.12
Ростов1
Уфа0
Футбол. Зарубежный
10.12
Нант1
Ницца2
Футбол. Зарубежный
10.12
Бетис0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
10.12
Ганновер-962
Хоффенхайм0
Футбол. Зарубежный
10.12
Ливерпуль1
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
10.12
Амьен1
Лион2
Футбол. Зарубежный
10.12
СПАЛ2
Верона2
Футбол. Зарубежный
10.12
Наполи0
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
10.12
Удинезе2
Беневенто0
Футбол. Премьер-лига
10.12
Спартак М3
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
10.12
Кельн3
Фрайбург4
Футбол. Зарубежный
10.12
Александрия0
Динамо К0
Футбол. Зарубежный
10.12
Саутгемптон1
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
10.12
Кьево0
Рома0
Футбол. Премьер-лига
10.12
Амкар1
Краснодар3
Футбол. Зарубежный
10.12
Реал Сосьедад0
Малага2
Все события
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг
Безмедалье точка ру. Россиянки — четвертые в биатлонной эстафете
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
Мама Джастина Бибера рассказала о своем отношении к Селене Гомес
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
11«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби
8Россияне выиграли три медали в финале Гран-при по фигурному катанию
01:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» одержал первую победу под руководством Гаттузо

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал на своём поле «Болонью».

Источник: AP 2017

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победите дубль оформил Джакомо Бонавентура, а за «Болонью» гол забил Симоне Верди. Таким образом, «Милан» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо, для которого сегодняшняя встреча стала лишь третьей на посту наставника команды.

«Милан» (24 очка) поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Болонья» (21) располагается на девятой строчке.

Милан 2:1
Первый тайм: 1:1
Болонья
10.12.2017, 22:45 основной раунд: 16-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Роберто Донадони
Голы
10′ Джакомо Бонавентура (Н. Калинич) 5
76′ Джакомо Бонавентура (Ф. Борини) 5
9 Симоне Верди (М. Дестро) 23′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Леонардо Бонуччи 19
Матео Пабло Музаккьо 22
Рикардо Родригес 68
Джакомо Бонавентура 5
Риккардо Монтоливо 18
Франк Кессье 79
Хесус Хоакин Сусо 8
59′ Иньяцио Абате 20
Патрик Кутроне 63
68′ Никола Калинич 7
Андре Силва 9
83′ Фабио Борини 11
Давиде Калабрия 2
83 Антонио Миранте
3 Джанкарло Гонсалес
18 Филип Хеландер
35 Василис Торосидис
5 Эрик Пульгар
9 Симоне Верди
77 Годфред Донса
10 Маттиа Дестро
25 Адам Масина 83′
7 Бруно Петкович
2 Адам Надь 64′
8 Сафир Таидер
24 Родриго Паласио 72′
30 Орджи Оквонково
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 2
12 Угловые 7
9 Фолы 8
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Болонья
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг
Безмедалье точка ру. Россиянки — четвертые в биатлонной эстафете
«Краснодар» выиграл без Смолова. Обзор матча с «Амкаром»
«Манчестер Сити» победил МЮ и упрочил лидерство в АПЛ
Голы Месси и Суареса принесли «Барселоне» победу
Федун: Игроки «Спартака» пока не прощены
Встреча «Ростова» и «Уфы» в РФПЛ закончилась скандалом
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь