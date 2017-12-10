Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Милан» одержал первую победу под руководством Гаттузо
В матче 16-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал на своём поле «Болонью».
В матче 16-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал на своём поле «Болонью».
Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победите дубль оформил Джакомо Бонавентура, а за «Болонью» гол забил Симоне Верди. Таким образом, «Милан» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо, для которого сегодняшняя встреча стала лишь третьей на посту наставника команды.
«Милан» (24 очка) поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Болонья» (21) располагается на девятой строчке.
|Дженнаро Гаттузо
|Роберто Донадони
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|2
|12
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Гвида (Италия)