«Милан» одержал первую победу под руководством Гаттузо

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победите дубль оформил Джакомо Бонавентура, а за «Болонью» гол забил Симоне Верди. Таким образом, «Милан» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Дженнаро Гаттузо, для которого сегодняшняя встреча стала лишь третьей на посту наставника команды.