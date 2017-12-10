Голы Месси и Суареса принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алиса Фрейндлих принимает поздравления с 83-летием
Названа самая пьющая страна Европы
Мама призвала женщин гордиться своими растяжками
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель3
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
10.12
Вильярреал0
Барселона2
Футбол. Зарубежный
10.12
Милан2
Болонья1
Футбол. Зарубежный
10.12
Заря Лг2
Шахтер Д1
Футбол. Зарубежный
10.12
Леванте1
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
10.12
Аугсбург1
Герта1
Футбол. Зарубежный
10.12
Сассуоло2
Кротоне1
Футбол. Зарубежный
10.12
Манчестер Юнайтед1
Манчестер Сити2
Футбол. Премьер-лига
10.12
Ростов1
Уфа0
Футбол. Зарубежный
10.12
Нант1
Ницца2
Футбол. Зарубежный
10.12
Бетис0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
10.12
Ганновер-962
Хоффенхайм0
Футбол. Зарубежный
10.12
Ливерпуль1
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
10.12
Амьен1
Лион2
Футбол. Зарубежный
10.12
СПАЛ2
Верона2
Футбол. Зарубежный
10.12
Наполи0
Фиорентина0
Футбол. Зарубежный
10.12
Удинезе2
Беневенто0
Футбол. Премьер-лига
10.12
Спартак М3
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
10.12
Кельн3
Фрайбург4
Футбол. Зарубежный
10.12
Александрия0
Динамо К0
Футбол. Зарубежный
10.12
Саутгемптон1
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
10.12
Кьево0
Рома0
Футбол. Премьер-лига
10.12
Амкар1
Краснодар3
Футбол. Зарубежный
10.12
Реал Сосьедад0
Малага2
Все события
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
«Краснодар» выиграл без Смолова. Обзор матча с «Амкаром»
«Манчестер Сити» победил МЮ и упрочил лидерство в АПЛ
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
10Виталию Мутко — 59!
8«Зимнее» чемпионство «Баварии», Дерби Италии и другие события уик-энда
00:47 (мск), источник: Советский спорт

Голы Месси и Суареса принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом»

Футболисты «Барселоны» одержала победу над «Вильярреалом» в матче 15-го тура чемпионата Испании.

Источник: AP 2017

Встреча прошла на поле стадиона «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба. В составе «Барселоны» на 72-й минуте встречи отличился Луис Суарес, а на 83-й — Лионель Месси.

Отметим, что на 60-й минуте с поля был удален нападающий «Вильярреала» Даниэль Раба.

После этой игры в «Барселона» набрала 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Вильярреал» с 21 баллом занимает шестое место.

В следующем туре «Барселона» на своем поле 17 декабря примет «Депортиво». В этот же день «Вильярреал» в гостях сыграет с «Сельтой».

Вильярреал 0:2
Первый тайм: 0:0
Барселона
10.12.2017, 22:45 основной раунд: 15-й тур Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер Кальеха Эрнесто Вальверде
Голы
9 Луис Суарес 72′
10 Лионель Месси 83′
Составы
Андрес Серхио Асенхо 1
Коста Хорда Хауме 11
Перес Марио Гаспар 2
Виктор Руис 6
86′ Соберон Альваро Гонсалес 3
61′ Седрик Бакамбу 17
60′ Даниэль Раба 28
Мануэль Тригерос 14
Родриго Эрнандес 16
64′ Роберто Сориано 20
Антонио Рукавина 22
48′ Рубен Семеду 4
Самуэль Кастильехо 10
1 Марк-Андре тер Штеген
3 Жерар Пике
25 Томас Фермален
18 Жорди Альба
20 Серхи Роберто
10 Лионель Месси
9 Луис Суарес
4 Иван Ракитич
5 Серхио Бускетс 86′ 45′
21 Андре Гомиш
15 Паулинью 68′
22 Парреу Алейш Видаль
6 Денис Суарес 58′
17 Пако Алькасер
Статистика
2 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Никаких белых флагов, на Олимпиаду едет «Красная машина»!
"Потрясающе - они вышвырнули русских!" Мировая пресса об отстранении России от Олимпиады
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг
Безмедалье точка ру. Россиянки — четвертые в биатлонной эстафете
«Краснодар» выиграл без Смолова. Обзор матча с «Амкаром»
«Манчестер Сити» победил МЮ и упрочил лидерство в АПЛ
Федун: Игроки «Спартака» пока не прощены
Встреча «Ростова» и «Уфы» в РФПЛ закончилась скандалом
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь