Голы Месси и Суареса принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом»

Источник: AP 2017

Встреча прошла на поле стадиона «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба. В составе «Барселоны» на 72-й минуте встречи отличился Луис Суарес, а на 83-й — Лионель Месси.

Отметим, что на 60-й минуте с поля был удален нападающий «Вильярреала» Даниэль Раба.

После этой игры в «Барселона» набрала 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Вильярреал» с 21 баллом занимает шестое место.