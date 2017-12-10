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Голы Месси и Суареса принесли «Барселоне» победу над «Вильярреалом»
Футболисты «Барселоны» одержала победу над «Вильярреалом» в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Футболисты «Барселоны» одержала победу над «Вильярреалом» в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Встреча прошла на поле стадиона «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счетом 2:0 в пользу каталонского клуба. В составе «Барселоны» на 72-й минуте встречи отличился Луис Суарес, а на 83-й — Лионель Месси.
Отметим, что на 60-й минуте с поля был удален нападающий «Вильярреала» Даниэль Раба.
После этой игры в «Барселона» набрала 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Вильярреал» с 21 баллом занимает шестое место.
В следующем туре «Барселона» на своем поле 17 декабря примет «Депортиво». В этот же день «Вильярреал» в гостях сыграет с «Сельтой».
|Вильярреал
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0:2
Первый тайм: 0:0
|Барселона
|Хавьер Кальеха
|Эрнесто Вальверде
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|2
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)