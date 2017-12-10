Партизан Лукаку короновал Гвардьолу? Дерби Манчестера — за «Сити»

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«ЛЫСЫЙ ПАРЕНЬ» — РЕКОРДСМЕН

«Считаю политику “Манчестер Сити” глупой. Его высокомерие обязательно будет наказано. Козырь клуба — деньги, но финансы решают в футболе не все. “Сити” все еще остается маленьким клубом, у него нет психологии победителей». Эти слова сэр Алекс Фергюсон произнес восемь лет назад, когда «горожане» только-только обрели покровителей-толстосумов и еще были далеки от первого чемпионства в новой истории.

Наступил 2017-й. «Манчестер Сити» разрывает абсолютно всех в премьер-лиге, и уже с трудом верится, что кто-то сможет его остановить. Надежда оставалась только на «Юнайтед».

Вопрос: остается ли маленьким клубом «Сити» сейчас? «Горожане» феноменальны — к матчу на «Олд Траффорд» они подошли с 13-матчевой победной серией в премьер-лиге, то есть до вечного рекорда «Арсенала» 2002 года оставался всего шаг, и «Сити» его сделал. При этом команда Гвардьолы еще и играет восхитительно. Даже суровый Эрик Кантона не может устоять перед стилем «Сити»: «Мое сердце всегда будет поддерживать “МЮ”, но мне нравится версия тотального футбола этого лысого парня».

ПСЕВДОАТАКА «МЮ»

«Лысый парень» перед встречей как раз рассуждал о своем стиле: «Если мы перестанем играть с мячом, то я уйду в отставку». Но пока это Гвардьоле не грозит: «Сити» и на «Олд Траффорд» был более инициативен, больше бил, чаще атаковал и так далее. А чему удивляться? В стартовом составе «горожан» не хватило места даже Агуэро — Гвардьола специально приберег аргентинца, чтобы, если понадобится, выпустить во втором тайме под уставшую оборону «Юнайтед».

Моуринью удивил: его все время обвиняют в слишком боязливой игре в больших матчах, но сейчас португалец выпустил в основе Марсьяля, Рэшфорда, Лингарда и Лукаку. Правда, весь квартет созидателей больше занимался оборонительной рутиной, и первые трое почти всегда опускались за линией мяча. Зато высокий прессинг в их исполнении работал отменно — по крайней мере, до перерыва.

Да и в целом автобус «Юнайтед» до 40-х минут не бусковал. Моуринью отлично выстроил защитную игру команды — исправно работала подстраховка, гостям не давали бить из опасных позиций. Сбой «МЮ» допустил лишь за несколько минут до перерыва, когда низкорослый Янг не дотянулся до подачи и позволил Сане пробить в ближний угол — де Хеа, конечно, спас, но этот угловой принес «Сити» успех. Сильва вывел «горожан» вперед, причем ассистировал ему… Лукаку.

11 ОЧКОВ ОТРЫВА

Гол «Сити» был необходим этой игре для того, чтобы изменился ее темп. Естественно, сразу после изменения в счете «Юнайтед» раскрылся и тут же получил контратаку — к счастью для хозяев, Де Брейне из массы вариантов выбрал наихудший, сделал пас в сторону боковой линии. Но это еще ладно — страшнее, когда ошибки допускает оборона, и как раз в следующей атаке Делф не попал по мячу, предоставив Рэшфорду шанс сравнять счет.

В перерыве Моуринью и Гвардьола убрали центральных защитников, причем у «Сити» вместо Компани вышел Гюндоган, а в оборону опустился Фернандинью. Но «Юнайтед» следовало бы убрать Лукаку, а не травмированного Рохо. Очевидно, что даже не вполне здоровый аргентинец не играл бы так, как бельгийский форвард. Лукаку и впереди-то не очень много пользы принес, а в защите только портачил. На 54-й минуте мяч после отвратительного выноса нападающего попал в спину Смоллинга и отскочил к Отаменди — 1:2. Удивительная статистика Лукаку: в чужой штрафной он всего раз коснулся мяча, в своей — дважды. Оба касания привели к голу в ворота «Юнайтед».

Гол снова изменил тактику «МЮ» — «дьяволы» снова полезли на ворота Эдерсона, но Гвардьола уже был к этому готов. Спустя несколько минут после второго мяча тренер «Сити» разменял нападающего Габриэла Жезуса на защитника Мангала. Моуринью же опоздал с перестановками — Ибрагимович и Мата вышли слишком поздно. До окончания матча «Юнайтед» успел создать только один голевой момент, когда Эдерсон дважды отразил выстрелы Лукаку и Маты в упор.