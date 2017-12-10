Партизан Лукаку короновал Гвардьолу? Дерби Манчестера — за «Сити»

«ЛЫСЫЙ ПАРЕНЬ» — РЕКОРДСМЕН
«Считаю политику “Манчестер Сити” глупой. Его высокомерие обязательно будет наказано. Козырь клуба — деньги, но финансы решают в футболе не все. “Сити” все еще остается маленьким клубом, у него нет психологии победителей». Эти слова сэр Алекс Фергюсон произнес восемь лет назад, когда «горожане» только-только обрели покровителей-толстосумов и еще были далеки от первого чемпионства в новой истории.
Наступил 2017-й. «Манчестер Сити» разрывает абсолютно всех в премьер-лиге, и уже с трудом верится, что кто-то сможет его остановить. Надежда оставалась только на «Юнайтед».
Вопрос: остается ли маленьким клубом «Сити» сейчас? «Горожане» феноменальны — к матчу на «Олд Траффорд» они подошли с 13-матчевой победной серией в премьер-лиге, то есть до вечного рекорда «Арсенала» 2002 года оставался всего шаг, и «Сити» его сделал. При этом команда Гвардьолы еще и играет восхитительно. Даже суровый Эрик Кантона не может устоять перед стилем «Сити»: «Мое сердце всегда будет поддерживать “МЮ”, но мне нравится версия тотального футбола этого лысого парня».
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«Лысый парень» перед встречей как раз рассуждал о своем стиле: «Если мы перестанем играть с мячом, то я уйду в отставку». Но пока это Гвардьоле не грозит: «Сити» и на «Олд Траффорд» был более инициативен, больше бил, чаще атаковал и так далее. А чему удивляться? В стартовом составе «горожан» не хватило места даже Агуэро — Гвардьола специально приберег аргентинца, чтобы, если понадобится, выпустить во втором тайме под уставшую оборону «Юнайтед».
Моуринью удивил: его все время обвиняют в слишком боязливой игре в больших матчах, но сейчас португалец выпустил в основе Марсьяля, Рэшфорда, Лингарда и Лукаку. Правда, весь квартет созидателей больше занимался оборонительной рутиной, и первые трое почти всегда опускались за линией мяча. Зато высокий прессинг в их исполнении работал отменно — по крайней мере, до перерыва.
Да и в целом автобус «Юнайтед» до 40-х минут не бусковал. Моуринью отлично выстроил защитную игру команды — исправно работала подстраховка, гостям не давали бить из опасных позиций. Сбой «МЮ» допустил лишь за несколько минут до перерыва, когда низкорослый Янг не дотянулся до подачи и позволил Сане пробить в ближний угол — де Хеа, конечно, спас, но этот угловой принес «Сити» успех. Сильва вывел «горожан» вперед, причем ассистировал ему… Лукаку.
Гол «Сити» был необходим этой игре для того, чтобы изменился ее темп. Естественно, сразу после изменения в счете «Юнайтед» раскрылся и тут же получил контратаку — к счастью для хозяев, Де Брейне из массы вариантов выбрал наихудший, сделал пас в сторону боковой линии. Но это еще ладно — страшнее, когда ошибки допускает оборона, и как раз в следующей атаке Делф не попал по мячу, предоставив Рэшфорду шанс сравнять счет.
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В перерыве Моуринью и Гвардьола убрали центральных защитников, причем у «Сити» вместо Компани вышел Гюндоган, а в оборону опустился Фернандинью. Но «Юнайтед» следовало бы убрать Лукаку, а не травмированного Рохо. Очевидно, что даже не вполне здоровый аргентинец не играл бы так, как бельгийский форвард. Лукаку и впереди-то не очень много пользы принес, а в защите только портачил. На 54-й минуте мяч после отвратительного выноса нападающего попал в спину Смоллинга и отскочил к Отаменди — 1:2. Удивительная статистика Лукаку: в чужой штрафной он всего раз коснулся мяча, в своей — дважды. Оба касания привели к голу в ворота «Юнайтед».
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Гол снова изменил тактику «МЮ» — «дьяволы» снова полезли на ворота Эдерсона, но Гвардьола уже был к этому готов. Спустя несколько минут после второго мяча тренер «Сити» разменял нападающего Габриэла Жезуса на защитника Мангала. Моуринью же опоздал с перестановками — Ибрагимович и Мата вышли слишком поздно. До окончания матча «Юнайтед» успел создать только один голевой момент, когда Эдерсон дважды отразил выстрелы Лукаку и Маты в упор.
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Гвардьола вновь победил Моуринью, и этот выигрыш один из самых значимых в его карьере. «МЮ» прервал 40-матчевую серию без поражений на «Олд Траффорд», которая началась как раз с манчестерского дерби в сентябре 2016-го, а «Сити» в рекордный 14-й раз подряд победил в премьер-лиге и оторвался от второй строчки на 11 очков. Еще даже не закончился первый круг…