Моуринью: Наверное, чемпионская гонка в АПЛ закончена

«Первая реакция — мне жаль рефери Майкла Оливера, потому что он очень хорошо отработал матч, но, к сожалению, совершил важную ошибку. Результат предопределил неназначенный пенальти. Счёт мог бы стать 2:2 за 20 минут до финального свистка. Майклу не повезло, потому что это был явный пенальти.



Закончена ли чемпионская гонка? Наверное, да. «Манчестер Сити — очень хорошая команда, и им везёт. Футбольные боги благоволят «Сити», — сказал Моуринью.