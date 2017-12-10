Моуринью: Наверное, чемпионская гонка в АПЛ закончена
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о поражении от «Манчестер Сити» в матче 16-го тура английской
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о поражении от «Манчестер Сити» в матче 16-го тура английской
Дерби завершилось победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 2:1.
«Первая реакция — мне жаль рефери Майкла Оливера, потому что он очень хорошо отработал матч, но, к сожалению, совершил важную ошибку. Результат предопределил неназначенный пенальти. Счёт мог бы стать 2:2 за 20 минут до финального свистка. Майклу не повезло, потому что это был явный пенальти.
Закончена ли чемпионская гонка? Наверное, да. «Манчестер Сити — очень хорошая команда, и им везёт. Футбольные боги благоволят «Сити», — сказал Моуринью.
Благодаря этой победе лидирующий в таблице АПЛ «Манчестер Сити» увеличил отрыв от «Манчестер Юнайтед» до 11 очков.
|Манчестер Юнайтед
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1:2
Первый тайм: 1:1
|Манчестер Сити
|Жозе Моуринью
|Хосеп Гвардьола
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|8
|16
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)