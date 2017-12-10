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22:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: Наверное, чемпионская гонка в АПЛ закончена

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями о поражении от «Манчестер Сити» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».

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Дерби завершилось победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 2:1.

«Первая реакция — мне жаль рефери Майкла Оливера, потому что он очень хорошо отработал матч, но, к сожалению, совершил важную ошибку. Результат предопределил неназначенный пенальти. Счёт мог бы стать 2:2 за 20 минут до финального свистка. Майклу не повезло, потому что это был явный пенальти.

Закончена ли чемпионская гонка? Наверное, да. «Манчестер Сити — очень хорошая команда, и им везёт. Футбольные боги благоволят «Сити», — сказал Моуринью.

Благодаря этой победе лидирующий в таблице АПЛ «Манчестер Сити» увеличил отрыв от «Манчестер Юнайтед» до 11 очков.

Манчестер Юнайтед 1:2
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
10.12.2017, 19:30 основной раунд: 16-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Хосеп Гвардьола
Голы
45+2′ Маркус Рэшфорд 19
21 Давид Сильва 43′
30 Николас Отаменди 54′
Составы
Давид де Хеа 1
Антонио Валенсия 25
90′ Эшли Янг 18
Крис Смоллинг 12
Антони Марсьяль 11
63′ Маркус Рэшфорд 19
Ромелу Лукаку 9
Неманья Матич 31
36′ 45′ Маркос Рохо 5
Виктор Линделеф 2
76′ Джесси Лингард 14
Златан Ибрагимович 10
79′ 82′ Андер Агуэра Эррера 21
Хуан Мануэль Мата 8
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер 4′
18 Фабиан Делф
30 Николас Отаменди
17 Кевин Де Брейне
21 Давид Сильва 73′
25 Фернандинью
7 Рахим Стерлинг
4 Венсан Компани 45′
8 Илкай Гюндоган
33 Габриэл Жезус 59′
15 Эльяким Мангала
19 Лерой Сане 88′
20 Бернарду Силва
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 7
2 Угловые 8
16 Фолы 10
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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