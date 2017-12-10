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22:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аякс» разгромил ПСВ, прервав его 10-матчевую победную серию

В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» на своём поле принимал «ПСВ Эйндховен».

Источник: AP 2017

Встреча проходила на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

Все забитые мячи в этой игре пришлись на второй тайм. В составе победителей голы на свой счёт записали Давид Нерес, Лассе Шон и Донни ван де Бек. Таким образом, ПСВ прервал свою серию из десяти побед подряд в Эредивизии.

«ПСВ Эйндховен» (39 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Аякс» (32) находится на третьей строчке.

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