Советы Каррере и команде перед дерби.
«Аякс» разгромил ПСВ, прервав его 10-матчевую победную серию
В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» на своём поле принимал «ПСВ Эйндховен».
В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» на своём поле принимал «ПСВ Эйндховен».
Встреча проходила на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.
Все забитые мячи в этой игре пришлись на второй тайм. В составе победителей голы на свой счёт записали Давид Нерес, Лассе Шон и Донни ван де Бек. Таким образом, ПСВ прервал свою серию из десяти побед подряд в Эредивизии.
«ПСВ Эйндховен» (39 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Аякс» (32) находится на третьей строчке.