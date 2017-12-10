«Аякс» разгромил ПСВ, прервав его 10-матчевую победную серию

Все забитые мячи в этой игре пришлись на второй тайм. В составе победителей голы на свой счёт записали Давид Нерес, Лассе Шон и Донни ван де Бек. Таким образом, ПСВ прервал свою серию из десяти побед подряд в Эредивизии.