«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ по количеству побед подряд в одном сезоне

«Манчестер Сити» продлил свою победную серию в нынешнем сезоне АПЛ до 14 матчей. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы обновила рекорд по количеству побед подряд в матчах АПЛ одного сезона. 13 побед подряд удавалось одержать «Арсеналу» (сезон-2001/02) и «Челси» (2016/17).



«Арсенал» одержал 13 побед подряд в 13 заключительных турах сезона-2001/02, а в первом туре последующего сезона довёл победную серию до 14 игр. «Сити» повторил это достижение.