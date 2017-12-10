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21:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» установил рекорд АПЛ по количеству побед подряд в одном сезоне

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд» встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

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Дерби завершилось победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 2:1.

«Манчестер Сити» продлил свою победную серию в нынешнем сезоне АПЛ до 14 матчей. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы обновила рекорд по количеству побед подряд в матчах АПЛ одного сезона. 13 побед подряд удавалось одержать «Арсеналу» (сезон-2001/02) и «Челси» (2016/17).

«Арсенал» одержал 13 побед подряд в 13 заключительных турах сезона-2001/02, а в первом туре последующего сезона довёл победную серию до 14 игр. «Сити» повторил это достижение.

Благодаря этой победе лидирующий в таблице АПЛ «Манчестер Сити» увеличил отрыв от «Манчестер Юнайтед» до 11 очков.

В 16 матчах текущего розыгрыше английского чемпионата «Манчестер Сити» одержал 15 побед и в одном сыграл вничью.

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