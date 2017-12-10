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21:35 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» победил МЮ и упрочил лидерство в чемпионате Англии

ТАСС, 10 декабря. «Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 в гостевом матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

У хозяев отличился Маркус Рэшфорд (45). В составе гостей голы забили Давид Сильва (43) и Николас Отаменди (54).

«Манчестер Сити» одержал 14-ю победу подряд в чемпионате и повторил рекорд «Арсенала». Лондонский клуб одержал 13 побед подряд в 13 заключительных турах чемпионата Англии-2001/02, а в первом туре следующего чемпионата продлил победную серию до 14 матчей.

«Манчестер Сити», одержавший в 16 матчах 15 побед и один раз сыгравший вничью, лидирует с 46 очками. «Манчестер Юнайтед» располагается на второй строчке с 35 баллами.

В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет со «Суонси» 13 декабря, в этот же день «Манчестер Юнайтед» проведет домашнюю встречу против «Борнмута».

Манчестер Юнайтед 1:2
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
10.12.2017, 19:30 основной раунд: 16-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Хосеп Гвардьола
Голы
45+2′ Маркус Рэшфорд (Э. Янг) 19
21 Давид Сильва (Н. Отаменди) 43′
30 Николас Отаменди 54′
Составы
Давид де Хеа 1
Антонио Валенсия 25
90′ Эшли Янг 18
Крис Смоллинг 12
Антони Марсьяль 11
63′ Маркус Рэшфорд 19
Ромелу Лукаку 9
Неманья Матич 31
36′ 46′ Маркос Рохо 5
Виктор Линделеф 2
76′ Джесси Лингард 14
Златан Ибрагимович 10
79′ 82′ Андер Агуэра Эррера 21
Хуан Мануэль Мата 8
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер 4′
18 Фабиан Делф
30 Николас Отаменди
17 Кевин Де Брейне
21 Давид Сильва 73′
25 Фернандинью
7 Рахим Стерлинг
4 Венсан Компани 46′
8 Илкай Гюндоган
33 Габриэл Жезус 59′
15 Эльяким Мангала
19 Лерой Сане 88′
20 Бернарду Силва
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 7
2 Угловые 8
16 Фолы 10
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
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