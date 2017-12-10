«Манчестер Сити» победил МЮ и упрочил лидерство в чемпионате Англии
ТАСС, 10 декабря. «Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 в гостевом матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 10 декабря. «Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 в гостевом матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
У хозяев отличился Маркус Рэшфорд (45). В составе гостей голы забили Давид Сильва (43) и Николас Отаменди (54).
«Манчестер Сити» одержал 14-ю победу подряд в чемпионате и повторил рекорд «Арсенала». Лондонский клуб одержал 13 побед подряд в 13 заключительных турах чемпионата Англии-2001/02, а в первом туре следующего чемпионата продлил победную серию до 14 матчей.
«Манчестер Сити», одержавший в 16 матчах 15 побед и один раз сыгравший вничью, лидирует с 46 очками. «Манчестер Юнайтед» располагается на второй строчке с 35 баллами.
В следующем туре «Манчестер Сити» в гостях сыграет со «Суонси» 13 декабря, в этот же день «Манчестер Юнайтед» проведет домашнюю встречу против «Борнмута».
|Манчестер Юнайтед
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1:2
Первый тайм: 1:1
|Манчестер Сити
|Жозе Моуринью
|Хосеп Гвардьола
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|8
|16
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)