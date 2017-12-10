«Манчестер Сити» победил МЮ и упрочил лидерство в чемпионате Англии

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У хозяев отличился Маркус Рэшфорд (45). В составе гостей голы забили Давид Сильва (43) и Николас Отаменди (54).

«Манчестер Сити» одержал 14-ю победу подряд в чемпионате и повторил рекорд «Арсенала». Лондонский клуб одержал 13 побед подряд в 13 заключительных турах чемпионата Англии-2001/02, а в первом туре следующего чемпионата продлил победную серию до 14 матчей.

«Манчестер Сити», одержавший в 16 матчах 15 побед и один раз сыгравший вничью, лидирует с 46 очками. «Манчестер Юнайтед» располагается на второй строчке с 35 баллами.