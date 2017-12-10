Валерий Карпин: «Иртыш»? Может быть

Одним из них называется бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин. Sports.kz попросил россиянина прокомментировать возможность его появления в Павлодаре.



— Павлодарский «Иртыш»? Может быть, — единственное, что ответил российский специалист.



Напомним, также ранее армянские СМИ сообщили о том, что претендентом на вакантный пост является Арам Восканян.