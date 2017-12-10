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21:42 (мск), источник: Sports.kz

Валерий Карпин: «Иртыш»? Может быть

Павлодарский «Иртыш» ищет главного тренера с помощью объявления, среди кандидатов числится уже более 12 специалистов, пишет Sports.kz.

Одним из них называется бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин. Sports.kz попросил россиянина прокомментировать возможность его появления в Павлодаре.

— Павлодарский «Иртыш»? Может быть, — единственное, что ответил российский специалист.

Напомним, также ранее армянские СМИ сообщили о том, что претендентом на вакантный пост является Арам Восканян.

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