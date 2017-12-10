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21:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Балотелли принёс «Ницце» победу над «Нантом»

В матче 17-го тура чемпионата Франции «Нант» принимал на своём поле «Ниццу».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей голы на свой счёт записали Алассан Плеа и Марио Балотелли. За «Нант» отличился Ясин Бамму. Таким образом, «Ницца» одержала свою третью подряд победу в Лиге 1, а «Нант» проиграл в третий раз в последних пяти матчах при одной победе и одной ничьей.

«Нант» (27 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» (23) находится на восьмой строчке.

Нант 1:2
Первый тайм: 1:1
Ницца
10.12.2017, 19:00 основной раунд: 17-й тур Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
Клаудио Раньери Люсьен Фавр
Голы
12′ Ясин Бамму 10
14 Алассан Плеа 42′
9 Марио Балотелли 75′
Составы
Чиприан Тэтэрушану 30
68′ Диегу Карлос 3
Николя Паллуа 4
Коффи Джиджи 5
Лео Дюбуа 15
Адриен Томассон 8
Абдулай Туре 19
Эмилиано Сала 9
78′ Валентен Ронжье 28
Андрей Жиротто 20
65′ Ясин Бамму 10
Жюль Илоки 7
64′ Санти Нгом 33
Яссин Эль-Ганасси 14
40 Вальтер Бенитес
4 Барбоза Сантос Марлон
20 Максим Ле Маршан
23 Маланг Сарр
2 Арно Суке 85′
5 Адриен Тамез 37′
6 Жан-Микаэль Сери
8 Пьер Лис Мелу 21′
14 Алассан Плеа
9 Марио Балотелли 40′
7 Аллан Сен-Максимен 84′
11 Бассем Срарфи
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 5
5 Угловые 3
13 Фолы 12
Судьи
Главный судья Жером Мигельгорри (Франция)
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