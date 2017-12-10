Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Гол Балотелли принёс «Ницце» победу над «Нантом»
В матче 17-го тура чемпионата Франции «Нант» принимал на своём поле «Ниццу».
В матче 17-го тура чемпионата Франции «Нант» принимал на своём поле «Ниццу».
Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей голы на свой счёт записали Алассан Плеа и Марио Балотелли. За «Нант» отличился Ясин Бамму. Таким образом, «Ницца» одержала свою третью подряд победу в Лиге 1, а «Нант» проиграл в третий раз в последних пяти матчах при одной победе и одной ничьей.
«Нант» (27 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» (23) находится на восьмой строчке.
|Клаудио Раньери
|Люсьен Фавр
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|12
|Главный судья
|Жером Мигельгорри (Франция)