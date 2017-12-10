Гол Балотелли принёс «Ницце» победу над «Нантом»

В составе победителей голы на свой счёт записали Алассан Плеа и Марио Балотелли. За «Нант» отличился Ясин Бамму. Таким образом, «Ницца» одержала свою третью подряд победу в Лиге 1, а «Нант» проиграл в третий раз в последних пяти матчах при одной победе и одной ничьей.