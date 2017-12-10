Советы Каррере и команде перед дерби.
Гол Сауля Ньигеса принес «Атлетико» победу над «Бетисом» в чемпионате Испании
Мадридский «Атлетико» в гостях обыграл севильский «Бетис» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
Мадридский «Атлетико» в гостях обыграл севильский «Бетис» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Атлетико». Победный гол на 30-й минуте забил Сауль Ньигес.
«Атлетико» набрал 33 очка и занимает третье место в Примере, «Бетис» (18 баллов) идет 11-м.
|Солар Кике Сетьен
|Диего Симеоне
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)