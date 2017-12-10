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20:47 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Сауля Ньигеса принес «Атлетико» победу над «Бетисом» в чемпионате Испании

Мадридский «Атлетико» в гостях обыграл севильский «Бетис» в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Севилье, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Атлетико». Победный гол на 30-й минуте забил Сауль Ньигес.

«Атлетико» набрал 33 очка и занимает третье место в Примере, «Бетис» (18 баллов) идет 11-м.

Бетис 0:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
10.12.2017, 18:15 основной раунд: 15-й тур Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Диего Симеоне
Голы
8 Ньигес Сауль (Ш. Врсалько) 29′
Составы
Антонио Адан 13
Зухаир Феддаль 4
Риса Дурмиси 14
79′ Аисса Манди 23
1′ Риад Будебуз 10
Санчес Родригес Хоакин 17
90+6′ Серхио Леон 7
Кристиан Тельо 20
75′ Антонио Барраган 19
Хулио Грасия 35
88′ Фабиан Руис 6
Айтор Руибаль 34
43′ 66′ Андрес Гуардадо 18
Виктор Камараса 8
13 Ян Облак
2 Диего Годин 51′
3 Филипе Луис 59′
15 Стефан Савич
16 Шиме Врсалько
6 Коке
8 Ньигес Сауль
14 Габриэль Фернандес Габи
5 Томас Партей 90′
19 Лукас Эрнандез
11 Анхель Корреа 61′ 14′
24 Хосе Хименес
21 Кевин Гамейро 76′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 2
3 Угловые 2
15 Фолы 19
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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